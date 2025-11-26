Mais que uma renovação. A Fifa anunciou a ampliação do acordo com a Globant. A empresa, agora, vai fornecer um portfólio maior de soluções de tecnologia da informação (TI), desenvolvimento de software e plataformas digitais para a entidade. A parceria, iniciada há quatro anos, passa a englobar novas entregas tecnológicas voltadas para os principais torneios da organização, começando pela Copa do Mundo do ano que vem.

Com o novo contrato, a Globant será Apoiadora Oficial da Competição para América do Norte e Europa na Copa do Mundo de 2026 e na Copa do Mundo Feminina de 2027. Isso além de apoiar outros eventos da FIFA, como as Fifae Finals (de jogos eletrônicos, via EA) e a Copa do Mundo Sub-20 de 2027.

A empresa fundada na Argentina ganha uma nova missão: atuar no aprimoramento das plataformas digitais da Fifa e no desenvolvimento de um novo aplicativo. O objetivo é melhorar a experiência dos torcedores durante os torneios.

- Estamos entusiasmados por aprofundar nossa colaboração com a Fifa e embarcar juntos nesta nova fase de inovação para o futebol. Tecnologia pode amplificar o poder do esporte – permitindo conexões mais profundas, experiências mais ricas e jornadas mais personalizadas para fãs ao redor do mundo - afirmou Martín Migoya, cofundador e CEO da Globant.

A Copa do Mundo do ano que vem vai ser disputada no Canadá, México e Estados Unidos. Já a edição feminina de 2027 ocorrerá no Brasil. Em ambos os casos, o objetivo da parceria é ampliar o alcance digital e fortalecer a interação com o público global. Secretário-Geral da Fifa, Mattias Grafström, foi outro a celebrar.

- Este novo acordo entre Fifa e Globant reflete a visão de cada organização de reimaginar como o futebol é experienciado na era digital, enquanto preserva a emoção, comunidade e alcance global que levam o jogo a cada canto do mundo. Aguardamos continuar nossa cooperação com a Globant enquanto construímos serviços digitais que tornem nossos torneios ainda mais envolventes e agradáveis para os fãs - projetou.