Lance! Biz

Fifa amplia parceria comercial para quatro edições de Copa do Mundo

Federação máxima do futebol modifica acordo com empresa, que aumenta presença

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
09:00
Gianni Infantino, presidente da Fifa, fala no 75º Congresso da entidade
imagem cameraGianni Infantino é presidente da FIfa desde 2016
Mais que uma renovação. A Fifa anunciou a ampliação do acordo com a Globant. A empresa, agora, vai fornecer um portfólio maior de soluções de tecnologia da informação (TI), desenvolvimento de software e plataformas digitais para a entidade. A parceria, iniciada há quatro anos, passa a englobar novas entregas tecnológicas voltadas para os principais torneios da organização, começando pela Copa do Mundo do ano que vem.

Com o novo contrato, a Globant será Apoiadora Oficial da Competição para América do Norte e Europa na Copa do Mundo de 2026 e na Copa do Mundo Feminina de 2027. Isso além de apoiar outros eventos da FIFA, como as Fifae Finals (de jogos eletrônicos, via EA) e a Copa do Mundo Sub-20 de 2027.

A empresa fundada na Argentina ganha uma nova missão: atuar no aprimoramento das plataformas digitais da Fifa e no desenvolvimento de um novo aplicativo. O objetivo é melhorar a experiência dos torcedores durante os torneios.

- Estamos entusiasmados por aprofundar nossa colaboração com a Fifa e embarcar juntos nesta nova fase de inovação para o futebol. Tecnologia pode amplificar o poder do esporte – permitindo conexões mais profundas, experiências mais ricas e jornadas mais personalizadas para fãs ao redor do mundo - afirmou Martín Migoya, cofundador e CEO da Globant.

A Copa do Mundo do ano que vem vai ser disputada no Canadá, México e Estados Unidos. Já a edição feminina de 2027 ocorrerá no Brasil. Em ambos os casos, o objetivo da parceria é ampliar o alcance digital e fortalecer a interação com o público global. Secretário-Geral da Fifa, Mattias Grafström, foi outro a celebrar.

- Este novo acordo entre Fifa e Globant reflete a visão de cada organização de reimaginar como o futebol é experienciado na era digital, enquanto preserva a emoção, comunidade e alcance global que levam o jogo a cada canto do mundo. Aguardamos continuar nossa cooperação com a Globant enquanto construímos serviços digitais que tornem nossos torneios ainda mais envolventes e agradáveis para os fãs - projetou.

Fifa amplia parceria comercial para quatro edições de Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Fifa)

