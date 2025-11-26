Bayern conta com poder de fogo e 'carrasco' para bater Arsenal invicto
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira pela 5ª rodada da Champions
O Arsenal vive um momento que beira a perfeição na temporada, mas reencontra o Bayern de Munique nesta quarta-feira (26), um adversário que, historicamente, causa-lhe pesadelos – e que agora tem ao seu lado o maior algoz da história recente do clube: Harry Kane.
Os Gunners chegam ao duelo embalados pela vitória por 4 a 1 sobre o Tottenham, no último domingo (23), quando Eberechi Eze anotou o primeiro hat-trick da história do clássico pela Premier League. O triunfo manteve o time de Mikel Arteta com seis pontos de vantagem no topo da liga nacional e reforçou a confiança na busca por um possível "double" – Premier League e Champions League na mesma temporada.
Na Champions, o Arsenal soma quatro vitórias em quatro jogos, 11 gols marcados e zero sofridos, campanha impecável que só não vale a liderança do supergrupo de 36 times porque o Bayern tem saldo ofensivo superior. Jogando no Emirates, os londrinos acumulam 15 vitórias consecutivas em fases de grupos/ligas da competição. Mas o desafio que se apresenta agora é, possivelmente, o mais difícil da temporada.
O avassalador Bayern de Munique de 2025/26
O Bayern de Munique chega a Londres também sem saber o que é perder em 2025/26. A equipe de Vincent Kompany soma 18 jogos de invencibilidade, apenas um empate e uma sequência histórica de 16 vitórias seguidas, além de triunfos importantes na Champions League sobre Chelsea, Pafos, Club Brugge e PSG.
Na rodada anterior da Champions, os bávaros venceram o PSG por 2 a 1 em pleno Parc des Princes, com dois gols de Luis Díaz — que está suspenso para o duelo desta quarta após ser expulso no intervalo daquele jogo.
No sábado, o Bayern mostrou novamente sua força ofensiva ao virar um 2 a 0 contra o Freiburg e aplicar 6 a 2, com cinco participações diretas de Michael Olise. Mesmo sem repetir a solidez defensiva do Arsenal, o time alemão tem sido praticamente imparável.
A confiança é reforçada pelo retrospecto: são cinco jogos de invencibilidade diante do Arsenal, com quatro vitórias nesse período, incluindo a classificação nas quartas de final da Champions de 2023/24.
Naquele ano, o time de Kompany empatou 2 a 2 no Emirates e venceu por 1 a 0 em Munique, com Kane e Gnabry marcando na ida, e Kimmich decidindo a volta.
Harry Kane: o maior carrasco do Arsenal
Se há um nome que imediatamente acende o alerta vermelho em Londres é o de Harry Kane. O atacante inglês, maior ídolo da história recente do Tottenham, marcou 15 gols em 21 jogos contra o Arsenal — e ainda balançou as redes no Emirates na Champions de 2024, já pelo Bayern.
O "Furacão" é, de longe, o maior artilheiro da história do North London Derby (duelo entre Gunners e Spurs), com 14 gols e 3 assistências em 19 jogos pelo Tottenham.
Aos 32 anos, Kane soma 24 gols na temporada (14 na Bundesliga, cinco na Champions League e 5 na Copa da Alemanha), média de 0,75 por jogo.
Arsenal chega com desfalque importante
Enquanto o Bayern de Munique não sofre com baixas na defesa, o Arsenal perdeu recentemente seu pilar: Gabriel Magalhães, lesionado em compromisso pela Seleção Brasileira.
O brasileiro é peça-chave da melhor defesa da Champions até aqui, e sua ausência pode pesar diante de um ataque que já marcou 41 gols na Bundesliga e 14 na Champions.
