Palmeiras supera lei do ex, goleia o Bragantino e segue líder do Brasileirão
Cria da Academia, Jhon Jhon abriu o placar em cobrança de pênalti; Segundo tempo foi marcado por amplo domínio e virada alviverde
O Palmeiras virou no Allianz Parque e venceu o Red Bull Bragantino por 5 a 1, na noite desta quarta-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro. Com direito à lei do ex, Jhon Jhon abriu o placar de pênalti, mas Bruno Fuchs, Vitor Roque (2), Felipe Anderson e Flaco López marcaram para garantir a vitória do Verdão.
+ Escalação do Palmeiras: Abel promove mudança no ataque e retorno de Vitor Roque
Com o resultado, o time de Abel Ferreira chegou aos 61 pontos e abriu vantagem para o vice-líder Flamengo, que ainda enfrenta o Botafogo na rodada. O Massa Bruta, por sua vez, permanece na parte intermediária da tabela, com 36 pontos.
Como foi o jogo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino
O Palmeiras iniciou o confronto contra o Bragantino, no Allianz Parque, se impondo como líder do Campeonato Brasileiro. Os primeiros minutos foram de controle alviverde, com pressão sobre o adversário e duas chegadas perigosas ao ataque.
A equipe comandada por Abel Ferreira, no entanto, teve dificuldades para acertar o último passe e viu o volume ofensivo não se transformar em gols. Aos poucos, o Bragantino passou a explorar cruzamentos na área do Verdão. Em um deles, Bruno Fuchs acabou tocando a bola com o braço, e o árbitro Raphael Claus, com auxílio do VAR, assinalou pênalti.
Com direito à lei do ex, Jhon Jhon deslocou o goleiro Weverton e abriu o placar. Em desvantagem, o Palmeiras adiantou suas linhas e, já nos acréscimos, chegou ao empate justamente com Fuchs, que se redimiu da falha no lance do gol rival.
Os minutos finais foram de pressão total do Verdão, que tentou a virada em cobranças de escanteio ensaiadas, mas sem sucesso.
O segundo tempo teve apenas um dono: o Palmeiras. Ainda sem alterações, os mandantes viraram o placar com gol de Vitor Roque. Na sequência, Felipe Anderson ampliou em bela jogada.
Flaco López, que viveu uma semana especial ao ser titular pela primeira vez na seleção argentina, saiu do banco e marcou o quarto, aproveitando rebote do goleiro Lucão dentro da pequena área.
Camisa 9 do Verdão, Vitor Roque ainda balançou as redes mais uma vez e fechou a goleada no Allianz Parque.
O que vem por aí?
O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (19), quando visita o Flamengo, no Rio de Janeiro, em duelo direto na corrida pelo título do Brasileirão. Um dia depois, o Bragantino encara o Juventude, em Caxias do Sul.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 5 X 1 RB BRAGANTINO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 28ª RODADA
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de setembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
🥅 Gols: Bruno Fuchs, Vitor Roque (2) e Felipe Anderson, Flaco López (PAL); Jhon Jhon (RBB);
🟨 Cartões amarelos: Murilo e Andreas Pereira (PAL); Thiago Borbas, Lucas Barbosa e Gabriel (RBB);
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS);
🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira (Emi Martínez) e Raphael Veiga (Allan); Mauricio (Flaco López), Felipe Anderson (Ramón Sosa) e Vitor Roque.
Red Bull Bragantino (Técnico: Fernando Seabra)
Lucão; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez (Alix Vinícius) e Vanderlan; Gabriel (Sasha), Juninho Capixaba (Praxedes) e Eric Ramires; Jhon Jhon, Lucas Barbosa (Henry Mosquera) e Thiago Borbas (Fernando).
