Não existe um momento ideal para praticar bom futebol, mas o Palmeiras atinge seu ápice na temporada justamente antes do duelo contra o Flamengo, decisivo na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, a equipe de Abel Ferreira soma quatro vitórias consecutivas, incluindo duas goleadas e uma virada fora de casa sobre o São Paulo, e demonstra postura de campeão às vésperas do principal confronto do segundo turno.

Apesar de não poder ser ultrapassado pelo rival carioca em caso de derrota (devido aos critérios de desempate), o Palmeiras vai ao Rio de Janeiro com a missão de abrir vantagem na tabela. As últimas atuações credenciam a equipe a buscar um resultado diferente do primeiro encontro entre os times, quando o Rubro-Negro, com poucas dificuldades, saiu vitorioso do Allianz Parque.

Entre os principais fatores estão um sistema defensivo sólido, diversas opções no banco de reservas, atletas próximos do seu potencial máximo e, principalmente, uma dupla de atacantes decisiva: Vitor Roque e Flaco López. Ambos, inclusive, precisaram de poucos minutos juntos para balançar as redes três vezes e transformar a vitória sobre o Bragantino em goleada.

Os cinco atletas pendurados, que poderiam se tornar dor de cabeça para a comissão técnica na decisão, passaram ilesos na última noite, mais uma prova de que, quando a fase é boa, tudo conspira a favor. Com isso, o elenco terá força máxima no próximo domingo, com a adição do capitão Gustavo Gómez, poupado na última partida após defender a seleção do Paraguai na Ásia.

Agora, cabe a Abel Ferreira selecionar entre as diversas opções onze jogadores para enfrentar a adversidade no Maracanã. O próprio treinador admitiu ter que deixar o coração de lado para definir a equipe, ao mesmo tempo que lamentou o fato de poder realizar apenas cinco alterações em cada partida.

Entre os ingredientes que fazem do Palmeiras o principal candidato ao título no momento, Abel destacou um ponto essencial, que dita as interações entre profissional técnicos e jogadores na Academia de Futebol: o amor.

- Quem acha que futebol é apenas tática, substituições e jogadas dentro das quatro linhas, nada sabe sobre futebol. É muito mais do que aquilo que se vê. No livro que escrevi, está quase tudo: estratégia, princípios, preparação... Mas falta um ingrediente essencial, que só quem está comigo no CT (Academia de Futebol) conhece. Esse ingrediente é o amor. Amor pelo trabalho, pelo clube, pelos companheiros - disse o treinador.

Palmeiras goleou o Bragantino dentro do Allianz e agora encara o Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O amor está no ar, e o Palmeiras eleva seu futebol ao ápice antes da principal prova na corrida pelo décimo terceiro título brasileiro. O resultado do confronto será definido apenas nas últimas horas do domingo, mas o Verdão apresenta credenciais de sobra para sair do Maracanã com os três pontos na bagagem.