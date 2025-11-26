menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (26/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (26)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
06:00
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão e da Champions League, entre outros campeonatos ao redor do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 26 de novembro de 2025)

Brasileirão

RB Bragantino x Fortaleza – 19h – Premiere

Champions League

Copenhagen x Kairat – 14h45 – Space e HBO Max
Pafos x Monaco – 14h45 – TNT e HBO Max
Arsenal x Bayern de Munique – 17h – HBO Max
Atlético de Madrid x Inter de Milão – 17h – HBO Max
Eintracht Frankfurt x Atalanta – 17h – HBO Max
Liverpool x PSV – 17h – HBO Max
Olympiacos x Real Madrid – 17h – TNT e HBO Max
PSG x Tottenham – 17h – Space e HBO Max
Sporting x Club Brugge – 17h – HBO Max

AFC Champions League Elite

Shanghai Shenhua x Vissel Kobe – 9h15 – Disney+

UEFA Youth League

Arsenal sub-19 x Bayern de Munique sub-19 – 10h – UEFA.tv
Eintracht Frankfurt sub-19 x Atalanta sub-19 – 12h – UEFA.tv

AFC Champions League Two

Istiklol x Al Nassr – 10h45 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Norueguês (playoff de acesso à primeira divisão)

Aalesund x Egersund – 14h – OneFootball

Campeonato Inglês (segunda divisão)

West Bromwich x Birmingham – 17h – Disney+

Copa do Brasil sub-20

Atlético-MG sub-20 x São Paulo sub-20 – 20h – Sportv

Campeonato Colombiano

Atlético Bucaramanga x Fortaleza – 20h30 – Fanatiz
Atlético Nacional x Junior Barranquilla – 22h30 – Fanatiz

Copa Centro-Americana da Concacaf

LD Alajuelense x Club Xelaju – 23h – Disney+

