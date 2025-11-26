Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão e da Champions League, entre outros campeonatos ao redor do mundo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 26 de novembro de 2025)

Brasileirão

RB Bragantino x Fortaleza – 19h – Premiere

Premiere

Champions League

Copenhagen x Kairat – 14h45 – Space e HBO Max

Pafos x Monaco – 14h45 – TNT e HBO Max

Arsenal x Bayern de Munique – 17h – HBO Max

Atlético de Madrid x Inter de Milão – 17h – HBO Max

Eintracht Frankfurt x Atalanta – 17h – HBO Max

Liverpool x PSV – 17h – HBO Max

Olympiacos x Real Madrid – 17h – TNT e HBO Max

PSG x Tottenham – 17h – Space e HBO Max

Sporting x Club Brugge – 17h – HBO Max

Champions League na MAX

Jogos de hoje: o Real Madrid enfrenta o Olympiacos fora de casa na Champions League (Foto: Thomas COEX / AFP)

AFC Champions League Elite

Shanghai Shenhua x Vissel Kobe – 9h15 – Disney+

Disney+

UEFA Youth League

Arsenal sub-19 x Bayern de Munique sub-19 – 10h – UEFA.tv

Eintracht Frankfurt sub-19 x Atalanta sub-19 – 12h – UEFA.tv

AFC Champions League Two

Istiklol x Al Nassr – 10h45 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Norueguês (playoff de acesso à primeira divisão)

Aalesund x Egersund – 14h – OneFootball

Campeonato Inglês (segunda divisão)

West Bromwich x Birmingham – 17h – Disney+

Copa do Brasil sub-20

Atlético-MG sub-20 x São Paulo sub-20 – 20h – Sportv

Campeonato Colombiano

Atlético Bucaramanga x Fortaleza – 20h30 – Fanatiz

Atlético Nacional x Junior Barranquilla – 22h30 – Fanatiz

Copa Centro-Americana da Concacaf

LD Alajuelense x Club Xelaju – 23h – Disney+

De olho no Lance! e no Futebol Internacional.