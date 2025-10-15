menu hamburguer
Atitude de Abel Ferreira após pênalti em Palmeiras x Bragantino viraliza: ‘Não sabia’

Equipes se enfrentam pela 28ªrodada do Campeonato Brasileiro

Dia 15/10/2025
20:07
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
imagem cameraAbel Ferreira reclamou de pênalti marcado em Palmeiras x RB Bragantino (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
O primeiro tempo entre Palmeiras e RB Bragantino, desta quarta-feira (15), no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem. A equipe de Bragança Paulista abriu o placar aos 36 minutos através de um pênalti, que irritou o técnico Abel Ferreira.

A jogada aconteceu através de um cruzamento na área do Alviverde. Na ocasião, o zagueiro Bruno Fuchs e Thiago Borbas disputaram pelo ar e o atacante do Bragantino levou a melhor. Ao cabecear a bola em direção gol de Weverton, a bola tocou na mão do defensor do Palmeiras.

Em campo, o árbitro Raphael Claus não identificou a irregularidade no lance. Contudo, após uma revisão no monitor do VAR, ele marcou a penalidade. A decisão revoltou o treinador Abel Ferreira à beira do campo.

O português reclamou acintosamente e citou um lance do confronto entre França e Marrocos, pelo Mundial sub-20. As duas seleções se enfrentaram horas antes de Palmeiras x Bragantino. Nas redes sociais, torcedores rivais ao Palmeiras repercutiram a postura do treinador. Veja abaixo:

