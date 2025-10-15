Atitude de Abel Ferreira após pênalti em Palmeiras x Bragantino viraliza: ‘Não sabia’
Equipes se enfrentam pela 28ªrodada do Campeonato Brasileiro
O primeiro tempo entre Palmeiras e RB Bragantino, desta quarta-feira (15), no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem. A equipe de Bragança Paulista abriu o placar aos 36 minutos através de um pênalti, que irritou o técnico Abel Ferreira.
A jogada aconteceu através de um cruzamento na área do Alviverde. Na ocasião, o zagueiro Bruno Fuchs e Thiago Borbas disputaram pelo ar e o atacante do Bragantino levou a melhor. Ao cabecear a bola em direção gol de Weverton, a bola tocou na mão do defensor do Palmeiras.
Em campo, o árbitro Raphael Claus não identificou a irregularidade no lance. Contudo, após uma revisão no monitor do VAR, ele marcou a penalidade. A decisão revoltou o treinador Abel Ferreira à beira do campo.
O português reclamou acintosamente e citou um lance do confronto entre França e Marrocos, pelo Mundial sub-20. As duas seleções se enfrentaram horas antes de Palmeiras x Bragantino. Nas redes sociais, torcedores rivais ao Palmeiras repercutiram a postura do treinador. Veja abaixo:
