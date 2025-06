‘Não é Ibiza’, diz ídolo do Real Madrid a postura de Lamine Yamal

Assim como grandes craques do futebol espanhol, Lamine Yamal não tem vida fácil com a mídia local. Ídolo do Real Madrid, Guti foi o nome da vez a criticar o jovem pela postura fora de campo. No caso, o julgamento ocorreu após o jogador do Barcelona ter decidido comparecer à coletiva de imprensa da usando um boné com a aba para trás.

A ocasião aconteceu depois da vitória da seleção espanhola em cima da França por 5 a 4, pela semifinal da Nations League, em 5 de junho. A crítica de Guti, contudo, foi durante a edição de segunda-feira (9) do programa "El Chiriguito", dia seguinte da derrota da Fúria nos pênaltis na final da competição. O ex-Real fez questão de mencionar a falta de "boas companhias" ao redor da estrela.

— Não sei se é a primeira vez que vejo um cara com o boné virado para trás. Não gosto disso. Porque ele está na seleção espanhola — disse o ex-Real Madrid.

— Quando for a Ibiza, ou onde quiser, pode fazê-lo. Mas não com a seleção espanhola numa coletiva de imprensa. Não gosto disso. Essa é a realidade. E a culpa não é dele. A culpa é das pessoas que estão ao lado dele e não dizem "de jeito nenhum" — completou.

Lamine Yamal antes da partida entre Espanha e França (Foto: John Macdougall/AFP)

Carreira de Guti no Real Madrid ⚪

Entre 1995 e 2010, Guti esteve no elenco profissional do Real Madrid, com 542 exibições e números expressivos para um meio-campista — 77 gols e 94 assistências. Ao todo, venceu 15 taças: três Champions League, cinco La Liga, uma Supercopa da Uefa, quatro Supercopas da Espanha e dois Mundiais de Clubes. Pela Espanha, participou de 13 jogos.

