Dois dias após a final da Nations League, a derrota da Espanha, considerada favorita entre o confronto contra Portugal, ainda repercute. Desta vez, Morata, o "vilão" da derrota da seleção, se pronunciou após o pênalti perdido nas cobranças de penalidades máximas, afirmando que fracassou, assim como qualquer um pode fracassar.

O jogador voltou aos holofotes do futebol internacional nesta terça-feira (10), ao dar entrevista ao Movistar. Morata, que deve estrear seu documentário na plataforma, abordou sobre o pênalti perdido. O jogador analisou a derrota na final da Nations League e conversou sobre as críticas e ameaças sofridas em redes sociais.

- Fracassei novamente, como qualquer um pode falhar em seu trabalho ou em sua vida. Não chorei. Estava ansioso, mas é preciso evoluir na vida. Meus filhos e minha família estavam nas arquibancadas. Assim como vencemos recentemente, agora estamos passando por um momento difícil, mas na vida é preciso aprender - afirmou o atacante.

Morata perdeu o pênalti na final da Nations League entre Portugal e Espanha, sofrendo ameaças de morte depois (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

Morata pode perder vaga na Espanha após pênalti perdido

Luis de la Fuente reconheceu que a Espanha foi bem na partida, entretanto, afirmou que a seleção pode precisar de mudanças em certas posições. O setor ofensivo, principalmente onde Álvaro Morata atua, pode ser um dos pontos de atenção. Diante disso, o experiente espanhol vive um momento de incerteza na sua seleção nacional, o que pode resultar na sua não-continuação na equipe, ficando de fora da Copa do Mundo de 2026.

Apesar de ser centroavante de origem, a posição de Morata nas últimas escalações de Luis de la Fuente não contou com o jogador do Galatasaray. A montagem do elenco foi em sentido contrário: jogadores que não são camisas 9 de ofício roubaram o lugar do espanhol. Oyarzabal se destacou e é atualmente o titular. Ferran Torres também se destacou na posição, além de outros jovens como Mateo Joseph, destaque do sub-21 também ganha força.

