Jornal espanhol pede jogador do Palmeiras na Seleção: ‘Insaciável’

O Palmeiras venceu o Vasco por 3 a 0 na quarta-feira (1), no Allianz Parque, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida evidenciou novamente a eficácia de dois dos melhores atacantes do futebol nacional: Flaco López e Vitor Roque, autores dos três gols ainda na primeira etapa. Assim, o jornal espanhol "As" repercutiu o triunfo alviverde, com ênfase na atuação do brasileiro de 20 anos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🐯 Vitor Roque ⚔️ Imprensa espanhola 📰

Com trajetória apagada no Barcelona e desempenho irregular no Real Betis, Roque frequentemente é pauta na imprensa local. Dessa maneira, o "As" mantinha uma postura crítica em relação ao jogador. De fato, a trajetória do Tigrinho pelo continente europeu foi marcada por grande expectativa inicial, mas acabou frustrada por falta de oportunidades. Na Catalunha, teve poucas chances de se firmar, e em Sevilla, apesar de um início promissor, não conseguiu manter a regularidade e perdeu espaço com o tempo.

continua após a publicidade

No entanto, essa percepção da mídia espanhola tem mudado nos últimos meses, impulsionada pelo excelente momento vivido por Roque no Palmeiras. Contratado para a temporada de 2025, o atacante teve um início discreto nos primeiros meses do ano, mas conseguiu dar a volta por cima. Com atuações decisivas, tornou-se um dos pilares do setor ofensivo comandado por Abel Ferreira, formando uma das melhores duplas de ataque do país ao lado de Flaco López.

🟢 Palmeiras 3x0 Vasco 💢

Na partida contra o Vasco, o jornal "As" destacou a fase iluminada de Vitor, que marcou nove gols e concedeu quatro assistências nas últimas 11 partidas. O camisa 9 tem sido peça fundamental na temporada do Palmeiras, que segue firme na disputa pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Além disso, para o veículo, Roque começa a ganhar atenção no cenário internacional e já desponta como candidato a uma futura convocação para a Seleção Brasileira. Confira a repercussão da partida no portal espanhol:

continua após a publicidade

Jornal "As" sobre a atuação de Vitor Roque em Palmeiras 3x0 Vasco (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Vitor Roque é insaciável (título). O atacante do Palmeiras voltou a marcar e brilhou em uma estreia formidável da sua equipe, que marcou três gols em 23 minutos (subtítulo).

— O Palmeiras massacrou o Vasco da Gama de forma rápida e implacável em mais uma atuação ofensiva da dupla Vitor Roque e Flaco López. O ex -jogador do Barcelona marcou novamente com uma jogada sensacional dentro da área, e o argentino marcou os dois primeiros gols da sua equipe em apenas 18 minutos — iniciou a crônica, assinada pelo jornalista Juan Lopesino.

— Em ambos os casos, o Flamengo parece ser o adversário a ser batido, mas Tigrinho está faminto e ainda não encontrou uma defesa capaz de pará-lo nas últimas semanas. Menos ainda desde que se uniu a López — seguiu, sobre a sequência da temporada.

— Por enquanto, Carlo Ancelotti não conta com Vitor Roque e, na convocação divulgada nesta quarta-feira, ele priorizou jogadores do futebol europeu. No entanto, em novembro, com mais um amistoso da Fifa, o atacante pode retornar à seleção principal se mantiver esse nível de forma. Ele mais do que cumpriu seus méritos — finalizou o jornal, sobre Seleção Brasileira.

Como foi a partida? ⚽

O Palmeiras iniciou a partida com forte pressão e rapidamente impôs sua superioridade no Allianz Parque. Com apenas cinco minutos, Raphael Veiga lançou para Flaco López, que contou com desvio de Lucas Oliveira para abrir o placar. Aos 11', o Vasco respondeu com cabeçada de Pablo Vegetti, sem sucesso, e tentativa desperdiçada por Nuno Moreira. Melhor organizado, o time paulista aproveitou nova falha defensiva vascaína e ampliou novamente com López, aos 15', após erro de Hugo Moura e Lucas. Aos 23', nova desatenção da zaga permitiu a Vitor Roque, acionado pelo homem-gol argentino, avançar com liberdade e marcar um belo gol, decretando o 3 a 0.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.