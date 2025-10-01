Após a vitória sobre o Vasco por 3 a 0, no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (1°), o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro de forma provisória, já que Flamengo x Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (2), no Maracanã. Após a partida, o lateral-esquerdo Piquerez respondeu sobre sua "torcida" no duelo direto na briga pelo título nacional.

- Sabemos que tem três resultados possíveis: um é o que menos nos traz benefícios. A vitória do Flamengo, estatisticamente, não sei qual o mais benéfico para nós, se é o empate ou a vitória do Cruzeiro, mas que o Flamengo não some pontos, que é o mais importante, pois é o primeiro colocado na tabela - disse o uruguaio.

Questionado se o elenco do Palmeiras está preocupado com o Flamengo e se o lateral assiste aos jogos dos rivais diretos, o lateral-esquerdo foi prático e disse que "assiste quando dá".

- Preocupados, não. Assisto aos jogos quando consigo, pois temos muitas viagens, jogos e concentrações, então é quando dá. Sou como toda pessoa que gosta de futebol, quando dá eu assisto e quando não dá, não assisto - falou o jogador.

O mês de outubro pode ser definitivo para a temporada alviverde. O time de Abel Ferreira não apenas briga pela taça do Brasileirão, mas também pelo quarto título da Libertadores. Os jogos da semifinal acontecem no final do mês, contra a LDU.

- Nosso objetivo é disputar as duas competições que faltam e sabemos que o caminho é jogo a jogo e não dá pra pensar muito lá na frente, pois o Campeonato Brasileiro é muito corrido e disputado, mas sabemos o peso da Libertadores e nosso obetivo é brigar pelos dois titulos - finalizou Piquerez.

