Não foi apenas a presidente Leila Pereira que se pronunciou sobre as mudanças no calendário do futebol brasileiro. O goleiro Weverton, do Palmeiras, também falou sobre a novidade após a vitória sobre o Vasco, por 3 a 0, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (1°). Para o jogador, é "louvável" quando alguém busca melhorar as competições e, consequentemente, fazer com que elas cresçam.

- Na minha opinião, sempre que alguém quer se propor a tentar mudar o futebol brasileiro para melhor, é sempre muito louvável. A gente tem que incentivar, porque é difícil alguém chegar e querer mudar, querer mudança, o quanto foi difícil criar uma liga, uns foram por um lado e outros por outro. Até hoje as pessoas pensaram no seu próprio umbigo, e isso não faz o futebol crescer. Quando alguém se levanta para tentar ajudar pelo bem do futebol, tudo cresce, mas só quando verdadeiramente quer melhorar o futebol brasileiro e não a si mesmo - disse Weverton.

- Acho que quando a gente traz qualidade para todas as equipes, vence quem é melhor e tem mais condição naquele momento. A gente quer sempre um futebol mais competitivo e ver pessoas tentando levar o futebol brasileiro para melhor a gente tem que aplaudir e ajudar para que seja uma ajuda justa. Eu não tenho dúvidas que melhorando o nosso futebol brasileiro, a Seleção vai acompanhar o crescimento e vencer a Copa do Mundo que também é um objetivo - completou o palmeirense.

A CBF anunciou uma série de mudanças no calendário do futebol brasileiro. O Brasileirão começará no fim de janeiro e se estenderá por todo o ano, e os times da Série A entrarão apenas na 5ª fase da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, por sua vez, passará a ter final em jogo único. Além disso, todas as regiões do País passarão a ter torneios regionais.

As medidas, que passam a valer a partir do próximo ano e tem previsão de se manterem até 2029, tentam diminuir o impacto da grande carga de jogos. Além do calendário do futebol regular, a temporada de 2026 terá ainda a Copa do Mundo entre 11 de junho e 19 de julho, período em que nenhum jogo oficial poderá ser disputado.

