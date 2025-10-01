O técnico Abel Ferreira dedicou a vitória do Palmeiras sobre o Vasco, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (1°), pelo Campeonato Brasileiro, ao volante Lucas Evangelista, que passará por uma cirurgia nos próximos dias por ter rompido o tendão do músculo posterior da coxa direita.

continua após a publicidade

➡️Piquerez, do Palmeiras, fala sobre briga direta na rodada: ‘Que o Flamengo não some pontos’

– Gostaria de dedicar essa vitória ao Lucas Evangelista. Um jogador que aprendi a admirar há muitos anos, já na altura que eu era treinador em Portugal. Mas não conhecia o nível do caráter da pessoa. Esses valores tu só conheces nos jogadores quando os tens contigo. E, é verdade que lhe aconteceu esta lesão, mas esta vitória é para ele. Eu falei isso com os jogadores – disse Abel.

– Acho que ele merece por tudo o que representa para nós, por tudo, por toda a importância que ele também tem dentro de um grupo, onde nós precisamos de novos líderes. Ele é um líder super positivo, mesmo quando não joga a forma como ele incentiva os colegas. Portanto, queria começar dizendo esta vitória dedicada ao Lucas Evangelista – continuou o treinador.

continua após a publicidade

Em relação à crítica de Rogério Ceni após a derrota do Verdão para o Bahia, no final de semana, quando o treinador brasileiro criticou o estilo de jogo do Palmeiras e afirmou que o campo ruim da Fonte Nova prejudicou mais o time da casa, Abel Ferreira desconversou.

➡️Flaco e Roque celebram parceria de sucesso no Palmeiras: ‘A gente se esforça bastante pelo time’

– Tenho consideração e respeito ao Rogério Ceni. Disse antes do jogo que é um dos melhores treinadores brasileiros. É meu colega de profissão e sei como o trabalho é difícil. É a opinião dele. Respeito e admiro ele - afirmou Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Por fim, questionado sobre a resposta do elenco sobre o fim da invencibilidade no Brasileirão e já ter voltado a vencer após uma rodada, o técnico afirmou que não ficou surpreso.

– Não foi surpresa para mim a resposta dos nossos jogadores, mas foi determinante essa mentalidade de aceitar o que aconteceu contra o Bahia, de aprender com o que o que aconteceu lá, de entrar firme, forte e dinâmico neste jogo, procurar fazer um gol cedo, porque nós tínhamos um dia menos de recuperação do que nosso adversário. Nós sabemos que quando abrimos o jogo dá mais confiança, dá mais tranquilidade – finalizou Abel.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras