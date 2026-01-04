Jornal espanhol faz previsão sobre 2026 de Neymar: 'Missão final'

Recém-renovado com o Santos, o atacante Neymar se recupera de cirurgia realizada no final de dezembro de 2025. Enquanto isso, o jornal espanhol As projeta o ano de 2026 do craque como a "missão final", destacando o sonho do hexacampeonato da Copa do Mundo, a ser disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, em junho deste ano.

O periódico faz um breve apanhado da reta final do ano de 2025 do brasileiro. Citando a renovação do contrato de Neymar com o Santos até o final de 2026, a matéria ressalta a vontade de permanecer no clube onde começou sua carreira no futebol como forma de entrar na lista de Ancelotti na Seleção para a disputa da Copa do Mundo – algo que ainda não aconteceu desde que o italiano assumiu a Amarelinha –, o principal e último objetivo do camisa 10 no futebol.

— Houve momentos de dúvida, de vontade de desistir de se manter no topo, mas no fim, seu amor pelo futebol e por fazer o Brasil campeão novamente prevaleceu. Ele é milionário e não precisa do dinheiro, mas quer ganhar a Copa do Mundo, algo que ainda não conquistou, como tantas outras coisas, devido à sua maneira de encarar a vida e o futebol. Ao longo do caminho, permanecem questionamentos e muitas dúvidas surgem sobre se valeu a pena continuar sofrendo, mas o próprio Neymar descreveu a renovação do contrato e a cirurgia como sua "missão final" — diz José Félix Díaz, do As.

No fim, o jornal comenta o estado físico do jogador. Apesar das diversas lesões ao longo do último ano, Neymar foi importante para o alvinegro e ajudou a equipe na campanha da luta contra o rebaixamento – especialmente nas partidas finais, quando decidiu jogar mesmo com recomendação contrária da equipe médica. A atitude transformou críticas dos torcedores em elogios, em uma relação atleta-torcida que tem muitas memórias positivas – a busca, agora, é a de reafirmar esse sentimento para toda uma nação.

