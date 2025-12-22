Santos: Neymar é operado por médico da Seleção e inicia processo de reabilitação

Neymar passou por uma artroscopia no joelho esquerdo na manhã desta segunda-feira (22), em Nova Lima, Minas Gerais. O atacante do Santos passou pelo procedimento porque sofreu um esgarçamento do menisco.

continua após a publicidade

+ Santos fecha parceria com empresa que auxiliou Neymar em recuperação de lesão

O procedimento foi conduzido por Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, no hospital Mater Dei, que fica na região metropolitana da capital mineira. Neymar terá alta nesta terça e já iniciará o processo de reabilitação física.

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, a recuperação total deve ocorrer em cerca de um mês. O retorno aos treinamentos com carga, no entanto, está previsto para até dez dias. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 2 de janeiro, enquanto o primeiro compromisso da equipe será no dia 10, diante do Novorizontino, pelo Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Neymar ainda não confirmou a renovação de seu contrato com o Santos, que se encerra ao fim do ano. A tendência, no entanto, é de que o vínculo seja estendido por ao menos mais seis meses, antes da pausa para a Copa do Mundo. O jogador, no último sábado, participou de um show de pagode do cantor Thiaguinho e aproveitou para dizer que fará o "impossível para trazer a Copa para o Brasil", além de pedir "ajuda" ao treinador da seleção, Carlo Ancelotti.

Em sua temporada de retorno ao futebol brasileiro, Neymar participou de 28 partidas, sendo 23 delas como titular, anotou 11 gols e distriubuiu quatro assistências, com média de participação em gols superior a meio gol por jogo.

continua após a publicidade

Neymar em partida do Santos no Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Confira nota oficial do Santos

"O jogador Neymar da Silva Santos Junior foi operado na manhã desta segunda-feira (22/12) no Mater Dei Nova Lima pelo Dr. Rodrigo Lasmar e equipe.

Foi realizada uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial. A cirurgia foi um sucesso e o atleta passa bem.

Neymar Jr. terá alta no início da tarde de hoje e já inicia seu processo de reabilitação, que será coordenado pelo seu fisioterapeuta Rafael Martini".