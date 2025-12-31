Neymar renova com o Santos pela segunda vez no ano; confira detalhes

O Santos surpreendeu o torcedor santista e começou a dar pistas, pelas redes sociais, da permanência de Neymar. O atacante renovou contrato com o clube pela segunda vez e, desta vez, o vínculo será válido até o final do ano que vem.

continua após a publicidade

A expectativa é que o anúncio oficial ocorra até a virada do ano. No vídeo enigmático divulgado pelo clube, a Vila Belmiro aparece sob chuva e raios, em imagens captadas por um drone, que também revela uma camisa oficial branca do Santos pendurada em uma das redes do estádio. Na sequência, surgem as datas: 10 de junho deste ano aparece como um "erro", em referência ao início do primeiro contrato, e depois é exibido o novo vínculo, com validade até 31 de dezembro do ano que vem.

Inicialmente, a expectativa era de que o jogador assinasse apenas até o meio do ano, com o objetivo de se preparar no clube para a próxima Copa do Mundo. Neymar ainda não figurou em nenhuma lista do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar foi anunciado pelo Santos no dia 31 de janeiro de 2025. (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Neymar no Santos:

Neymar foi apresentado em um grande evento, com direito a shows de artistas santistas, no dia 31 de janeiro, na Vila Belmiro.

O jogador atuou em 30 partidas e marcou 11 gols, mas não conseguiu embalar uma grande sequência de jogos em razão das quatro lesões sofridas ao longo da temporada. Ele chegou no meio do Campeonato Paulista e acompanhou, do banco de reservas, a eliminação do Santos na semifinal diante do Corinthians. Na sequência, presenciou a queda precoce da equipe na terceira fase da Copa do Brasil e participou da luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, atuando lesionado até a última rodada.

Na semana passada, o camisa 10 passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e deve desfalcar o time no início do Estadual. Fora de campo, Neymar também contribuiu com o clube ao viabilizar, por meio de parceiros contatados por seu pai, a reforma de espaços importantes, como o vestiário da Vila Belmiro e os centros de treinamento da base e do futebol feminino.

continua após a publicidade

O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 10 de janeiro, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro.