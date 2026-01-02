Despedida de Neymar marcou estreia de Gabigol no time profissional do Santos

Revelados pelo Santos, Neymar e Gabriel Barbosa atuaram juntos em apenas uma oportunidade pelo Peixe: na despedida do Príncipe da Vila, no dia 26 de maio de 2013.

Na ocasião, Neymar vestia a camisa 11 do clube e entrou em campo pela última vez em um empate por 0 a 0 com o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.O estádio, então, passava por preparativos para receber partidas da Copa do Mundo de 2014.

Aos 16 anos, Gabigol entrou na partida aos 23 minutos do segundo tempo para substituir Henrique. Neymar finalizou seis vezes, não marcou gols e sofreu diversas faltas. Tomado pela emoção da despedida, chorou durante a execução do hino nacional.

À época, o atacante afirmou, em entrevista, que iria atuar ao lado de grandes ídolos no Barcelona. Ele foi apresentado no dia 3 de junho, diante de quase 57 mil pessoas, no Camp Nou.

— É uma grande satisfação, uma grande honra, ter passado por esse time maravilhoso que é o Santos. Jogar com Messi, Xavi, Iniesta e Dani Alves será uma honra muito grande. Ele (Dani Alves) foi o cara que mais me encheu o saco, no bom sentido, claro. A torcida do Santos é a que sempre torceu de verdade por mim. Só tenho a agradecer e dizer até logo — disse o jogador após a partida.

Neymar se despediu do Santos em duelo contra o Flamengo no Mané Garrincha. (Foto: ADALBERTO MARQUES/Agif/Gazeta Press)

Gabigol:

Perto de ser anunciado pelo Santos, o atacante Gabigol vai retornar à Baixada Santista depois de oito anos. Cunhado de Neymar, o jogador pertence ao Cruzeiro e fechou por empréstimo de um ano, com opção de compra. O salário também será dividido entre os dois clubes. O acerto foi sacramentado depois que o Peixe conseguiu renovar com Neymar até o final do ano.

Os dois jogadores se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro com o Alvinegro Praiano vencendo por 3 a 0, na Vila Belmiro, em duelo que ficou marcado pela permanência na Série A. Em entrevista recente ao podcast do Podpah, Gabigol afirmou que nenhum jogador convocado para a próxima Copa do Mundo será melhor do que Neymar, a quem considera um ídolo.

Gabigol disputou 210 jogos pelo Santos, marcou 84 gols e distribuiu13 assistências. Ele foi artilheiro do Brasileirão em 2018, com 18 gols, três vezes artilheiro da Copa do Brasil, além de bicampeão paulista (2015 e 2016). Além disso, marcou o gol de número 12 mil da história do clube.

A primeira passagem do jogador pelo Santos durou até os seus 19 anos, em agosto de 2016, quando partiu rumo à Inter de Milão, da Itália. Ele retorna ao clube em 2018 por um ano de empréstimo. Gabigol ainda acumula passagens pelo Benfica, de Portugal, e Flamengo. Depois de seis anos, deixou o clube carioca com 308 jogos, 161 gols, 43 assistências e 13 títulos.

Juntos, Gabigol e Neymar atuaram pela Seleção Brasileira e foram campeões olímpicos na Rio 2016, além de terem jogado a Copa América de 2021.