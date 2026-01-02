Marcelo Teixeira fala sobre retorno de Gabigol e renovação de Neymar no Santos
Peixe estreia no Campeonato Paulista no dia 10 de janeiro, contra o Novorizontino
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos se reapresentou nesta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé, para o primeiro treino da temporada. Desde o dia 26 de dezembro, os atletas vinham sendo monitorados de forma online pelos preparadores físicos.
Despedida de Neymar marcou estreia de Gabigol no time profissional do Santos
Santos
Gabigol publica mensagem ao Cruzeiro nas redes após acerto com o Santos
Cruzeiro
Bernardo Paias sonha com título na despedida da Copinha pelo Santos: ‘Sonho de criança’
Santos
O goleiro Gabriel Brazão e o lateral-direito Igor Vinícius, inclusive, anteciparam o retorno e utilizaram a infraestrutura do clube para atividades na academia e no gramado.
Neymar, que renovou contrato com o Santos até o fim do próximo ano, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o novo vínculo assim como o próprio clube. O camisa 10 tem reapresentação prevista apenas para a próxima segunda-feira (5).
Já Gabigol tem presença incerta na reapresentação, pois ainda precisa realizar exames médicos. O atacante será emprestado ao Peixe pelo Cruzeiro até o final do ano, com opção de compra.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
De olho em 2026:
Na chegada ao CT Rei Pelé, o presidente Marcelo Teixeira conversou com o De Olho no Peixe e confirmou a chegada de Gabigol ao clube.
— Estamos aguardando a realização dos exames médicos. Ele tem uma identidade muito forte com o Santos e, desde o ano passado, demonstrou vontade de retornar à sua casa. Percebemos que está concentrado e preparado para nos ajudar em um ano que será desafiador, com muitas competições e um calendário diferente. Precisamos de atletas que não tenham apenas nome, mas que contribuam efetivamente com qualidade - afirmou.
O presidente também comentou as negociações envolvendo a renovação de Neymar até o fim do próximo ano.
— Não tivemos dificuldade. Foi mais uma questão de alinhamento de projeto, daquilo que pretendíamos e do que alcançamos. Inicialmente, o contrato ia até o meio do ano, e encontramos juntos esse denominador comum, que é bom para o Santos. Precisamos de um planejamento que cumpra a programação da temporada. É fundamental contar com o trabalho que estamos fazendo com parceiros, contratos e marketing. Tudo isso faz parte de um projeto que não se interrompe na Copa. É uma conquista importante - explicou.
Marcelo Teixeira ainda foi questionado sobre a possibilidade de Neymar e Gabigol atuarem juntos. Ambos foram revelados pelo Santos, mas, quando Neymar se despediu do clube em 2013, após ser vendido ao Barcelona, Gabigol ainda dava seus primeiros passos no time profissional.
— Não tenho expectativa apenas sobre Neymar e Gabigol. Futebol é conjunto, é equipe, não se individualiza. Trata-se de um trabalho que o Santos vem desenvolvendo com o Vojvoda, e o planejamento ao lado dele é uma grande vantagem. Ele já conhece o elenco, e nós também sabemos quais medidas precisam ser adotadas. É uma vantagem que não tivemos na última temporada - concluiu.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias