Pai de Neymar revela que craque pensou em desistir do futebol: 'Pra mim já deu'

Decisivo na reta final do Brasileirão, o craque Neymar viveu uma temporada intensa com a camisa do Santos em 2025. Em meio a gols importantes e diferentes lesões, o camisa 10 chegou a revelar ao próprio pai que pensou em desistir do futebol após machucar o joelho na partida contra o Mirassol, nas últimas rodadas da competição nacional.

continua após a publicidade

➡️Jornalista analisa retorno de Gabigol ao Santos: 'Nenhum jogador barra ele'

Durante uma entrevista ao canal 'Rafa Tecla T – Experiências reais', no YouTube, o pai e empresário do jogador comentou que conversou com Neymar após a partida e revelou detalhes do diálogo. Segundo ele, o camisa 10 do Santos chegou a pensar em desistir da cirurgia no joelho. Confira abaixo.

- Cheguei na casa do meu filho e perguntei como ele estava. Aí, ele já chega e me diz: "Ah, não aguento mais, vamos operar. Mas pai, nem sei se vale a pena operar, pra mim já deu". Na hora que ele fala isso para mim, eu olho para ele e falo assim: "Po, já deu? Então para que vamos operar? Se você quiser operar para focar na sua recuperação e ficar bem, eu estou com você. Falta muito pouco, são só seis meses." Ele vai para o jogo e a gente torcendo para nada dar errado. Ai, ele vai lá, faz o gol e olha para mim. Vou te dizer que foi incrível - disse o pai do craque.

continua após a publicidade

No final de dezembro, Neymar passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e deve desfalcar o Santos no início do Estadual. Fora de campo, Neymar também contribuiu com o clube ao viabilizar, por meio de parceiros contatados por seu pai, a reforma de espaços importantes, como o vestiário da Vila Belmiro e os centros de treinamento da base e do futebol feminino.

➡️Santos perde três patrocinadores e busca novo máster antes de estreia no Paulistão

Neymar no Santos

Neymar retornou ao Santos no dia 31 de janeiro de 2025, após 12 anos atuando no exterior. Na última temporada, ajudou o time a se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O camisa 10 marcou 11 gols em 30 partidas, mas precisou conviver com quatro lesões, que o impediram de engatar uma sequência maior de jogos pela equipe da Baixada Santista.

continua após a publicidade

Em 2026, o Peixe disputará a Copa Sul-Americana, além do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O elenco santista se reapresenta nesta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé, de olho na estreia no estadual, marcada para o dia 10 de janeiro, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro. Visando o restante da temporada, Neymar deve desfalcar o Santos na disputa do Campeonato Paulista

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas