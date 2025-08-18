Xabi Alonso é sincero sobre possível saída de Rodrygo do Real Madrid
Atacante brasileiro vive momento de incerteza desde a chegada do novo técnico
A possível despedida de Rodrygo do Real Madrid voltou a ser tópico discutido na Espanha. Em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Osasuna, pela primeira rodada de La Liga, o técnico Xabi Alonso abordou a situação do atacante brasileiro, que vive rumores de saída para clubes da Premier League.
De acordo com Xabi, ele conta com "todos" os que estão no elenco merengue, indicando que o "Rayo" deve permanecer e ser utilizado ao longo da temporada. Para ele, as possibilidades envolvendo a saída do camisa 11 não passam de boatos.
— Sempre há muitos rumores na janela (de transferências) de verão. Mas eu tenho visto o Rodrygo bem (nos treinos). Conto com todos e quero que todos se sintam parte da equipe, estando sempre 100% e prontos para jogar. É isso o que me preocupa e é apenas com isso que eu ocupo a minha cabeça neste momento — disse o técnico.
Titular absoluto com Carlo Ancelotti e herói na conquista da Champions 2023/2024, Rodrygo vive momento de incerteza desde a chegada de Xabi Alonso no Real Madrid. No Mundial de Clubes, o atacante perdeu espaço e foi titular apenas na estreia contra o Al-Hilal, enquanto chegou a permanecer no banco de reservas durante os noventa minutos em duas partidas.
Possível ida de Rodrygo a Premier League
Em meio a essa situação, Rodrygo tem seu futuro incerto no Real Madrid, apesar do contrato com o clube até junho de 2028. O atacante está na mira de diversos clubes da Inglaterra: Manchester City está de olho caso os ingleses percam Savinho para o Tottenham; Arsenal e Tottenham também já teriam demonstrado interesse em contar com o brasileiro.
Ainda assim, os espanhóis não pretendem se desfazer do brasileiro a qualquer custo e devem cobrar entre 70 a 80 milhões de euros (entre R$ 446 milhões a R$ 510 milhões) aos interessados no atacante.
Por outro lado, Rodrygo não tinha a intenção de deixar o Real Madrid, que considera como uma espécie de casa. No entanto, o entorno do brasileiro já começa a considerar que uma saída não seria a pior opção para a carreira do atleta.
