Futebol Internacional

Xabi Alonso é sincero sobre possível saída de Rodrygo do Real Madrid

Atacante brasileiro vive momento de incerteza desde a chegada do novo técnico

imagem cameraXabi Alonso, técnico do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/08/2025
13:09
  • Matéria
  • Mais Notícias

A possível despedida de Rodrygo do Real Madrid voltou a ser tópico discutido na Espanha. Em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Osasuna, pela primeira rodada de La Liga, o técnico Xabi Alonso abordou a situação do atacante brasileiro, que vive rumores de saída para clubes da Premier League.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com Xabi, ele conta com "todos" os que estão no elenco merengue, indicando que o "Rayo" deve permanecer e ser utilizado ao longo da temporada. Para ele, as possibilidades envolvendo a saída do camisa 11 não passam de boatos.

— Sempre há muitos rumores na janela (de transferências) de verão. Mas eu tenho visto o Rodrygo bem (nos treinos). Conto com todos e quero que todos se sintam parte da equipe, estando sempre 100% e prontos para jogar. É isso o que me preocupa e é apenas com isso que eu ocupo a minha cabeça neste momento — disse o técnico.

Titular absoluto com Carlo Ancelotti e herói na conquista da Champions 2023/2024, Rodrygo vive momento de incerteza desde a chegada de Xabi Alonso no Real Madrid. No Mundial de Clubes, o atacante perdeu espaço e foi titular apenas na estreia contra o Al-Hilal, enquanto chegou a permanecer no banco de reservas durante os noventa minutos em duas partidas.

Rodrygo em ação pelo Real Madrid na estreia do Mundial
Rodrygo em ação pelo Real Madrid na estreia do Mundial (Foto: AFP)

Possível ida de Rodrygo a Premier League

Em meio a essa situação, Rodrygo tem seu futuro incerto no Real Madrid, apesar do contrato com o clube até junho de 2028. O atacante está na mira de diversos clubes da Inglaterra: Manchester City está de olho caso os ingleses percam Savinho para o Tottenham; Arsenal e Tottenham também já teriam demonstrado interesse em contar com o brasileiro.

Ainda assim, os espanhóis não pretendem se desfazer do brasileiro a qualquer custo e devem cobrar entre 70 a 80 milhões de euros (entre R$ 446 milhões a R$ 510 milhões) aos interessados no atacante.

Por outro lado, Rodrygo não tinha a intenção de deixar o Real Madrid, que considera como uma espécie de casa. No entanto, o entorno do brasileiro já começa a considerar que uma saída não seria a pior opção para a carreira do atleta.

