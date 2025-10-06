A Seleção Brasileira sofreu um dos maiores abalos recentes em suas categorias de base no último sábado (4), ao ser derrotado pela Espanha por 1 a 0 e ser eliminado da próxima fase do Mundial Sub-20. O impacto do vexame superou as fronteiras nacionais e ganhou destaque na imprensa do país adversário: o jornal espanhol "As" noticiou o mau momento vivido pela equipe.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A derrota para a Espanha culminou na demissão de Ramon Menezes do comando da Seleção, dois anos após sua contratação. A inédita eliminação brasileira na fase de grupos agravou a crise de identidade da equipe, que já vinha de um histórico recente de resultados ruins. Em 2024, o Brasil não obteve a classificação para as Olimpíadas de Paris, situação a qual não ocorria há duas décadas, e sofreu sua pior derrota histórica para a Argentina na categoria, um 6 a 0 pelo Sul-Americano de 2025, competição na qual, apesar do revés, terminou como campeã.

continua após a publicidade

Nesse contexto, o "As" noticiou o resultado com destaque para o colapso do futebol brasileiro de base. Além disso, criticou o momento atual vivido pela Seleção principal, apontando reflexos negativos nas gerações mais jovens. Abaixo, confira a repercussão do veículo:

Jornal "As" sobre a eliminação do Brasil no Mundial sub-20 (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Brasil entra em colapso (título). A eliminação da Copa do Mundo Sub-20 para a Espanha se soma à lista de decepções que a seleção canarinha vem acumulando nos últimos anos (subtítulo).

continua após a publicidade

Geração fraca? 👎

— A Espanha derrotou o Brasil na Copa do Mundo Sub-20. O gol de Iker Bravo eliminou os campeões sul-americanos, sem chances de lutar pelo título. Mais um revés se soma à longa lista de catástrofes que acumularam nos últimos anos, incluindo a ausência dos Jogos Olímpicos de 2024.

— O Brasil, pela história e pelo nome, é a melhor seleção nacional da história, com cinco títulos de Copa do Mundo no currículo, mas sua seleção sub-20 está longe de ser uma seleção forte e dominante hoje.

Crise na Amarelinha 🟡

— A seleção principal também não fica atrás. Desde a derrota do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 , acumulou diversas derrotas e decepções. A seleção terminou em quinto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas , com derrotas surpreendentes, como a primeira contra o Uruguai em 22 anos, a primeira derrota contra a Colômbia e outra contra o Paraguai após 16 anos.

— Além disso, sofreram três derrotas consecutivas pela primeira vez na história das Eliminatórias, quebrando até mesmo seu histórico recorde de invencibilidade em casa contra a Argentina, e sofreram quatro gols pela primeira vez em solo argentino em uma partida das Eliminatórias.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.