Clube da Premier League busca joia do Arsenal por empréstimo

O Bournemouth monitora a situação do jovem Ethan Nwaneri, do Arsenal, e planeja formalizar uma proposta de empréstimo nesta janela de transferências de inverno. Segundo informações do jornalista Miguel Delaney, do The Independent, os Cherries buscam o reforço para recompor o setor ofensivo, diante da iminente transferência de Antoine Semenyo para o Manchester City.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar do interesse, o jogador de 18 anos manifestou o desejo de permanecer no Emirates Stadium pelo menos até o fim da temporada. Nwaneri tem tido menos espaço na equipe de Mikel Arteta nesta campanha, acumulando apenas três partidas como titular em 11 aparições. O cenário contrasta com o desempenho da temporada passada, quando o meia-atacante marcou nove gols em 37 jogos.

continua após a publicidade

Concorrência e posição do Arsenal

A redução na minutagem do atleta é atribuída às recentes contratações de Eberechi Eze e Noni Madueke, que acirraram a disputa por vagas no time principal. Embora o Arsenal não tenha interesse em uma venda definitiva, por considerar Nwaneri um dos maiores talentos de sua academia, a diretoria sinaliza positivamente para um empréstimo que garanta ritmo de jogo ao atleta.

Resistência à transferência

O jogador, no entanto, resiste a uma mudança temporária para o Bournemouth. Nwaneri acredita que sua evolução técnica será mais beneficiada ao participar da disputa direta do Arsenal pelo título inglês. Além disso, o atacante indicou que, caso uma saída de Londres se torne inevitável, sua preferência seria por um grande clube estrangeiro. No último verão europeu, o Borussia Dortmund chegou a demonstrar interesse no atleta, antes de ele renovar seu contrato de longo prazo com os Gunners.

continua após a publicidade

Ethan Nwaneri em ação pelo Arsenal (Foto: Justin Tallis / AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.