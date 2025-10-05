Ramon Menezes é demitido do cargo de técnico da Seleção Brasileira Sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a demissão do técnico Ramon Menezes da Seleção Brasileira Sub-20. O comunicado foi divulgado neste domingo (5), após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Sub-20 para a Espanha, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile.

Após a derrota para a Espanha, por 1 a 0, que sacramentou o adeus da Amarelinha da competição mundial, Ramon foi colocado no centro das discussões pela imprensa sobre a eliminação. Foi a primeira vez na história que a Seleção foi eliminada na fase de grupos da competição.

Veja o comunicado da CBF sobre o desligamento de Ramon Menezes

A Confederação Brasileira de Futebol comunica que Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina Sub-20. A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui.

A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a Seleção masculina principal.

Desejamos sucesso a Ramon em seus próximos desafios profissionais e reforçamos o reconhecimento pelo empenho e pela entrega demonstrados em todas as competições disputadas.

⚽ Como foi a partida Sub-20 entre Espanha e Brasil?

Texto de João Pedro Sabadini

Ramon Menezes comandava a Seleção Brasileira Sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

PRIMEIRO TEMPO

O Brasil começou muito bem o jogo. Pelo lado esquerdo, Wesley fez três cruzamentos perigosos ainda nos 10 minutos iniciais. O último, finalizado por João Cruz, explodiu no travessão de Fran González e animou o jogo. Pouco tempo depois, a pressão continuou e Luighi, após receber sozinho, balançou a rede – mas a posição era irregular.

O primeiro lance de perigo da Espanha veio aos 18 minutos, quando Pablo Torre recebeu pelo lado direito e finalizou de primeira, pegando Otávio de surpresa. A bola passou rente à trave direita do goleiro brasileiro. Dois minutos depois, no cruzamento de Pablo García, Bravo conseguiu finalizar e obrigou Otávio a fazer boa defesa. A reação espanhola fez a intensidade brasileira diminuir.

SEGUNDO TEMPO

A situação do Brasil, que já era difícil, complicou logo no minuto inicial. No primeiro lance do segundo tempo, Bravo recebeu passe de Pablo García, cortou o zagueiro Iago e abriu o placar para a Espanha. A Seleção tentou uma reação rápida, aos 10 minutos, quando João Cruz colocou a bola na cabeça de Rhuan Gabriel, na pequena área. O cabeceio, no entanto, foi em cima do goleiro. Chance claríssima perdida.

A equipe de Ramon Menezes ainda conseguiu uma bola na trave com Luighi, aos 27 minutos, após confusão do goleiro Fran González. O Brasil pressionou bastante e teve mais duas chances claras com a joia do Palmeiras, mas não foram convertidas. Pela falta de efetividade, Brasil saiu de campo sem gols e sem a classificação.