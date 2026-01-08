A partida amistosa entre Santa Cruz e Defensa y Justicia-ARG, que seria realizada nesta quinta-feira (08), às 20h30, válida pela Vitória Cup, foi cancelada.

Inicialmente, a Arena de Pernambuco divulgou uma nota informando a suspensão do confronto devido a um desacordo comercial por parte da organização do torneio quanto ao cumprimento de obrigações contratuais, o que inviabilizou a realização do jogo.

A informação foi confirmada posteriormente pela própria organização da Vitória Cup, que ratificou os motivos apresentados pela administração do estádio.

— Compreendemos amplamente o sentimento do torcedor tricolor neste momento, que se mobilizou nas últimas semanas a fazer uma bonita festa na Arena Pernambuco. A Vitória Cup reafirma seu compromisso em entregar um espetáculo digno da grandeza dos clubes participantes, assim como na edição de 2025 — disse a organização do torneio.

Os ingressos adquiridos serão estornados de forma integral em até 10 dias úteis, seguindo o mesmo método utilizado no momento da compra. Nos casos de pagamento com cartão de crédito, o prazo para o estorno dependerá da data de fechamento da fatura do usuário.

Também em nota oficial, os clubes confirmaram que, mesmo com o cancelamento do evento, ambas as partes assumiram a realização do amistoso. O confronto será disputado nesta quinta-feira (8), às 16h, no Estádio do Arruda, sem a presença de público. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Coral e contará com acompanhamento da imprensa.

Partida agora será disputada no Estádio do Arruda (Foto: Divulgação / Santa Cruz)

Nota do Santa Cruz:

O Santa Cruz FC e o Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, informam: diante do comunicado da Vitória Cup cancelando o amistoso programado para esta quinta-feira (8/1), na Arena de Pernambuco, esclarecem que os dois clubes não participaram desta decisão.

Santa Cruz e Defensa y Justicia cumpriram, dentro do prazo, todas as exigências e ações estabelecidas em contrato pela Vitória Cup para a realização do amistoso internacional.

Em virtude do exposto, e o fato de ambas as equipes estarem em preparação para próxima temporada, os dois clubes irão cumprir o compromisso esportivo assumido com a realização do amistoso no Estádio do Arruda.

O jogo será nesta quinta-feira (8/1), às 16h, sem a presença do público, mas com transmissão ao vivo pela TV Coral e a presença da imprensa.

Nota do Defensa y Justicia:

O Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, junto ao Santa Cruz Futebol Clube, informa que, em razão do comunicado divulgado pela Vitória Cup a respeito da suspensão do amistoso programado, considera necessário esclarecer que tanto a nossa instituição quanto o Santa Cruz são absolutamente alheios a essa decisão.

Ambos os clubes cumpriram, dentro do prazo e da forma estabelecida, todos os requisitos, procedimentos e ações definidos pela organização para a realização da partida, atendendo rigorosamente a cada orientação.

Em virtude do exposto, e na etapa de preparação esportiva visando à próxima temporada de ambos os clubes, iremos manter o compromisso esportivo assumido.

Portanto, informamos que o amistoso será realizado com portões fechados, às 16 horas, no estádio do Santa Cruz, a quem agradecemos pela predisposição.

Nota Vitória Cup

A organização da Vitória Cup vem a público comunicar a respeito do cancelamento da partida entre Santa Cruz e Defensa y Justicia, inicialmente marcada para o dia 08/01.

Em razão de entraves comerciais, a realização da partida foi impossibilitada.

Os ingressos adquiridos serão estornados de forma integral em até 10 dias úteis, seguindo o mesmo método utilizado no momento da compra. Nos casos de compra por meio de cartão de crédito, o estorno dependerá da data de fechamento da fatura do usuário.

Compreendemos amplamente o sentimento do torcedor tricolor neste momento, que se mobilizou nas últimas semanas a fazer uma bonita festa na Arena Pernambuco.

A Vitória Cup reafirma seu compromisso em entregar um espetáculo digno da grandeza dos clubes participantes, assim como na edição de 2025.

Teremos novas oportunidades de encontrar a Nação Coral e celebrar o seu amor imensurável pelo Santa Cruz.

Lamentamos profundamente e nos colocamos à disposição de todos os envolvidos na partida.

Nota Arena Pernambuco

A Arena de Pernambuco informa a suspensão do amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia, pela Vitória Cup, devido a desacordo comercial por parte da organização do torneio quanto ao cumprimento de obrigações contratuais, o que inviabilizou a realização do jogo.

Em respeito aos torcedores que têm manifestado dúvidas sobre o estacionamento e outros aspectos relacionados à partida, a Arena de Pernambuco vem a público prestar os devidos esclarecimentos.

A Arena de Pernambuco reforça que cumpre rigorosamente seus contratos e segue à disposição para eventos futuros, desde que respeitados os termos acordados.