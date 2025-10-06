Jornal espanhol crava algoz do Flamengo em partida contra o Bahia: ‘Derrubou’
Esquadrão venceu o Rubro-Negro por 1 a 0 no domingo (5)
O Bahia venceu o Flamengo por 1 a 0 no domingo (5), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. O autor do gol da partida foi Willian José, aos 45 minutos do primeiro tempo. O confronto ganhou destaque na mídia internacional especializada, especialmente pelo protagonismo do atacante tricolor, conhecido por sua passagem no futebol europeu.
Na partida contra o Flamengo, Willian foi o responsável por decidir o confronto antes do intervalo. Com um jogador a mais em campo, após a expulsão de Danilo aos 13', o Esquadrão abriu o placar graças a uma jogada pelo lado esquerdo do ataque. A bola sobrou para o centroavante, que finalizou de canhota no canto esquerdo do goleiro Agustín Rossi. O Rubro-Negro ainda teve outro jogador expulso: Wallace Yan, que, após apenas 10 minutos em campo, recebeu dois cartões amarelos e foi retirado da partida.
Assim, José foi o grande destaque da partida para o jornal espanhol "As", em crônica assinada pelo jornalista Juan Lopseino, responsável pela cobertura do futebol sul-americano no veículo. A seguir, veja como a publicação destacou o jogador e o confronto:
Tradução: Willian José derruba Filipe Luis (título). O atacante, com experiência no futebol espanhol, marcou o gol da vitória do Bahia sobre o Flamengo, que terminou com nove jogadores (subtítulo).
— O Flamengo perdeu a liderança em uma visita esquecível ao Bahia, que venceu graças a um gol de Willian José no final do primeiro tempo. O time carioca terminou com nove jogadores após as expulsões de Danilo e Wallace Yan, e Filipe Luis não conseguiu evitar a derrota.
— Willian José não ia decepcionar ninguém na área. Antes do intervalo, ele aproveitou uma bola perdida na área e cruzou com um chute rasteiro e potente que venceu Rossi. O time de Salvador já havia cumprido sua tarefa mais difícil.
Carreira de William José ⚽
Natural de Alagoas, Willian surgiu como uma promessa do futebol brasileiro no início da década de 2010. Revelado nas categorias de base do CRB, ele deu os primeiros passos rumo aos grandes centros ao se transferir para o Grêmio Barueri, clube do interior de São Paulo. Já como profissional, teve passagens por algumas das principais equipes do país, como São Paulo, Grêmio e Santos, até despertar o interesse do futebol espanhol, onde recebeu a oportunidade de atuar pelo Real Madrid — inicialmente pela equipe B e, posteriormente, pelo time principal.
Na Espanha, também defendeu Zaragoza e Las Palmas, por empréstimo, antes de se consolidar na Real Sociedad, clube que representou entre 2016 e 2022. Pela equipe basca, foram 170 partidas, 62 gols e 15 assistências. Após uma breve passagem pelo Wolverhampton, da Inglaterra, retornou à Espanha para defender o Real Betis entre 2022 e 2024, mantendo bom desempenho. Sua trajetória europeia foi finalizada com uma curta experiência no Spartak Moscou, da Rússia, até retornar ao Brasil em 2025.
No Bahia, ele assumiu o posto de atacante titular no ambicioso projeto esportivo do clube. Em sua passagem, já acumula 50 partidas, com 14 gols — sendo um dos mais importantes o marcado contra o Flamengo — e cinco assistências.
