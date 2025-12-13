Sem Salah, Liverpool divulga escalação contra Brighton na Premier League

O Liverpool divulgou a escalação para enfrentar o Brighton neste sábado (13), às 12h (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. Sem Mohamed Salah, que vive descontentamento público com o técnico Arne Slot, não está entre os onze titulares.

Salah, que ficou fora da lista para o duelo contra a Inter de Milão na terça-feira pela Champions League, declarou após o empate contra o Leeds United que havia sido "abandonado" pelo clube. Ele também disse ter "conquistado seu lugar" na equipe. O atacante de 33 anos assinou um novo contrato com os Reds de dois anos em abril.

Para o duelo contra o Brighton, o treinador do Liverpool inicia com: Alisson; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai, Curtis Jones e Mac Allister; Florian Wirtz e Ekitiké. Mesmo vindo de vitória importante na Champions League, o atual campeão ocupa posição abaixo do esperado no Campeonato Inglês e acumula dois empates seguidos no torneio.

Salah vive fase tensa no Liverpool

Salah não participou de duas das últimas três partidas do Liverpool na Premier League. Sua última atuação ocorreu no empate contra o Sunderland, em 3 de dezembro, quando entrou no segundo tempo. Ele não inicia uma partida como titular desde 26 de novembro, na derrota para o PSV pela Liga dos Campeões. Na atual temporada, marcou cinco gols em 18 jogos entre Premier League e Champions.

Reação de Salah ao gol do United contra o Liverpool (Foto: PETER POWELL / AFP)

Slot ressaltou que a ausência do atacante na viagem a Milão foi uma decisão tomada pelo clube, com participação direta dele, mas garantiu que decisões de escalação continuam sob sua responsabilidade.

O jogador é constantemente ligado a um futuro na Arábia Saudita, e dirigentes da liga local mantêm interesse em sua contratação. Após o jogo contra o Brighton, Salah se apresentará à seleção do Egito para disputar a Copa Africana de Nações, entre 21 de dezembro e 18 de janeiro, no Marrocos.

