Prorrogação ou pênaltis: o que acontece se houver empate no Mundial?

O Flamengo disputa a semifinal da Copa Intercontinental da Fifa neste sábado (13), no Catar, diante do Pyramids, no duelo chamado de "Copa Challenger". Além da tradição dos clubes, a partida vale bem mais do que a classificação: quem avançar já conquista um dos troféus distribuídos fase a fase pelo novo formato do torneio. Mas a pergunta é: se houver empate, é prorrogação ou pênalti? O Lance! te explica.

O que acontece se houver empate no tempo normal?

Diferentemente de competições que usam critérios como ranking da Fifa ou vantagem por confederação, o Mundial adota apenas métodos de campo para definir o vencedor. Se Flamengo e Pyramids terminarem empatados nos 90 minutos, o jogo irá para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos cada. Persistindo a igualdade, a decisão será nos pênaltis.

O mesmo valerá para a final. Se o Flamengo avançar, irá encarar o PSG, na próxima quarta-feira (17).

Rossi defendendo pênalti em Estudiantes x Flamengo (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

Confira informações sobre a partida entre Flamengo e Pyramids

📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Doha (Catar);

👁️ Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;

🟨 Árbitro: Al Jassim Abdulrahman;

🚩 Assistentes: Al Marri Taleb e Al Maqaleh Saoud;

🖥️ VAR: Al Marri Khamis.

