Crystal Palace x Manchester City: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 16ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Crystal Palace e Manchester City se enfrentam neste domingo (14), às 11h (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Selhurst Park, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
PSG tem desfalques e dúvidas de astros antes de embarcar ao Mundial; veja
Futebol Internacional12/12/2025
- Futebol Internacional
Chelsea chega a acordo com destaque do Mundial Sub-17, diz jornal
Futebol Internacional12/12/2025
- Futebol Internacional
Jornal espanhol destaca jejum de Vini Jr no Real Madrid: ‘Vaiado’
Futebol Internacional12/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Crystal Palace chega embalado após vitória sobre o Shelbourne na Conference League e mantém campanha sólida na Premier League. A equipe comandada por Oliver Glasner ocupa a 4ª colocação, com 26 pontos, e vive boa fase, apesar da lista extensa de desfalques por lesão.
O Manchester City, por sua vez, atravessa momento ainda mais positivo. Os Citizens venceram os últimos quatro jogos na temporada e chegam fortalecidos pelo triunfo sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela Champions League. O time de Pep Guardiola é vice-líder do Inglês, com 31 pontos, e segue na perseguição ao Arsenal.
Tudo sobre o jogo entre Crystal Palace x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace 🆚 Manchester City
16ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Darren England
🚩 Assistentes: Scott Ledger, Akil Howson e Anthony Backhouse (quarto árbitro)
📺 VAR: Matt Donohue e Peter Wright (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Clyne, Wharton, Kamada e Mitchell; Pino, Mateta e Nketiah.
🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Foden, Doku (ou Savinho) e Haaland.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias