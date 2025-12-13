menu hamburguer
Onde Assistir

Crystal Palace x Manchester City: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 16ª rodada

Avatar
Lance!
Londres (ING)
Dia 13/12/2025
11:00
CRYSTAL PALACE MANCHESTER CITY PREMIER LEAGUE ONDE ASSISITR
imagem camera(Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Crystal Palace e Manchester City se enfrentam neste domingo (14), às 11h (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Selhurst Park, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Crystal Palace-escudo-onde-assistir
CRY
Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
16ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 14 de dezembro, às 11h (de Brasília)
Local
Selhurst Park, em Londres (ING)
Árbitro
Darren England
Assistentes
Scott Ledger, Akil Howson e Anthony Backhouse (quarto árbitro)
Var
Matt Donohue e Peter Wright (AVAR)
Onde assistir

O Crystal Palace chega embalado após vitória sobre o Shelbourne na Conference League e mantém campanha sólida na Premier League. A equipe comandada por Oliver Glasner ocupa a 4ª colocação, com 26 pontos, e vive boa fase, apesar da lista extensa de desfalques por lesão.

O Manchester City, por sua vez, atravessa momento ainda mais positivo. Os Citizens venceram os últimos quatro jogos na temporada e chegam fortalecidos pelo triunfo sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela Champions League. O time de Pep Guardiola é vice-líder do Inglês, com 31 pontos, e segue na perseguição ao Arsenal.

Tudo sobre o jogo entre Crystal Palace x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Crystal Palace 🆚 Manchester City
16ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Darren England
🚩 Assistentes: Scott Ledger, Akil Howson e Anthony Backhouse (quarto árbitro)
📺 VAR: Matt Donohue e Peter Wright (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)

Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Clyne, Wharton, Kamada e Mitchell; Pino, Mateta e Nketiah.

🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Foden, Doku (ou Savinho) e Haaland.

