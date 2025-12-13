menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Recuperado de lesão, Mbappé vira boa notícia para o Real Madrid

Atacante francês treinou normalmente e fica à disposição contra o Alavés

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 13/12/2025
11:08
Mbappé comemorando o gol marcado no jogo entre Real Madrid e Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea/AFP)
imagem cameraMbappé comemorando o gol marcado no jogo entre Real Madrid e Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Kylian Mbappé treinou normalmente com o restante do elenco do Real Madrid neste sábado (13) e voltou a ficar à disposição para o confronto contra o Alavés, marcado para domingo (14), pela 16ª rodada de La Liga. O francês havia ficado no banco de reservas contra o Manchester City devido a uma fratura no dedo anelar da mão esquerda.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornal espanhol "Marca", a recuperação de Mbappé foi considerada positiva pelo DM do Real Madrid, e o jogador treinou sem restrições, ficando cotado para a partida fora de casa. Na véspera do confronto, o astro retornou às atividades com o grupo no CT de Valdebebas.

continua após a publicidade

Mesmo com o retorno da principal referência ofensiva e artilheiro do time merengue, a equipe de Xabi Alonso tem uma lista extensa de desfalques. Ao todo, nove jogadores estão fora da partida: Carvajal, Alexander-Arnold, Militão, Alaba, Mendy, Camavinga, Fran García, Carreras e Endrick. Os três últimos cumprem suspensão após expulsões polêmicas no duelo contra o Celta de Vigo.

Para completar os trabalhos e lidar com as ausências no elenco, Xabi Alonso contou com a presença de Thiago Pitarch, Valdepeñas, Cestero e Joan Martínez no treino. Os jogadores também aparecem como opções para integrar a lista de relacionados contra o Alavés.

continua após a publicidade
Equipe do Real Madrid durante aquecimento (Foto: Thomas COEX / AFP)
Equipe do Real Madrid durante aquecimento (Foto: Thomas COEX / AFP)

Possíveis soluções e uso da base do Real Madrid

Por conta das diversas lesões no setor defensivo, Xabi Alonso pode recorrer a adaptações. Tchouameni já foi utilizado como zagueiro e é uma alternativa, enquanto Valverde pode atuar nas laterais. Outra possibilidade é recorrer à base, com alguns nomes citados anteriormente e que podem ganhar espaço.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias