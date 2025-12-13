Recuperado de lesão, Mbappé vira boa notícia para o Real Madrid
Atacante francês treinou normalmente e fica à disposição contra o Alavés
O atacante Kylian Mbappé treinou normalmente com o restante do elenco do Real Madrid neste sábado (13) e voltou a ficar à disposição para o confronto contra o Alavés, marcado para domingo (14), pela 16ª rodada de La Liga. O francês havia ficado no banco de reservas contra o Manchester City devido a uma fratura no dedo anelar da mão esquerda.
Segundo o jornal espanhol "Marca", a recuperação de Mbappé foi considerada positiva pelo DM do Real Madrid, e o jogador treinou sem restrições, ficando cotado para a partida fora de casa. Na véspera do confronto, o astro retornou às atividades com o grupo no CT de Valdebebas.
Mesmo com o retorno da principal referência ofensiva e artilheiro do time merengue, a equipe de Xabi Alonso tem uma lista extensa de desfalques. Ao todo, nove jogadores estão fora da partida: Carvajal, Alexander-Arnold, Militão, Alaba, Mendy, Camavinga, Fran García, Carreras e Endrick. Os três últimos cumprem suspensão após expulsões polêmicas no duelo contra o Celta de Vigo.
Para completar os trabalhos e lidar com as ausências no elenco, Xabi Alonso contou com a presença de Thiago Pitarch, Valdepeñas, Cestero e Joan Martínez no treino. Os jogadores também aparecem como opções para integrar a lista de relacionados contra o Alavés.
Possíveis soluções e uso da base do Real Madrid
Por conta das diversas lesões no setor defensivo, Xabi Alonso pode recorrer a adaptações. Tchouameni já foi utilizado como zagueiro e é uma alternativa, enquanto Valverde pode atuar nas laterais. Outra possibilidade é recorrer à base, com alguns nomes citados anteriormente e que podem ganhar espaço.
