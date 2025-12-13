menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Nottingham Forest x Tottenham: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 16ª rodada

Nottingham (ING)
Dia 13/12/2025
11:00
Nottingham Forest e Tottenham se enfrentam neste domingo (14), às 11h (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. A partida será realizada no City Ground, em Nottingham (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

nottingham-forest-escudo-onde-assistir
NFO
Tottenham-escudo-onde-assistir
TOT
16ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 14 de dezembro, às 12h (de Brasília)
Local
City Ground, em Nottingham (ING)
Árbitro
Samuel Barrott
Assistentes
Timothy Wood, Nick Greenhalgh, Paul Tierney (quarto árbitro)
Var
Andy Madley e Craig Taylor (AVAR)
Onde assistir

O Nottingham Forest chega embalado após vitória sobre o Utrecht na Europa League e tenta manter o bom momento sob o comando de Sean Dyche. Depois de um início ruim, a equipe reagiu nas últimas semanas, deixou a zona de rebaixamento e busca dar sequência à recuperação na Premier League.

O Tottenham vive situação diferente. Apesar das duas vitórias seguidas, incluindo o triunfo sobre o Slavia Praga pela Champions League, os Spurs ainda fazem campanha irregular no Inglês. O time de Thomas Franck soma 22 pontos, ocupa a 11ª colocação e tenta engatar uma série positiva para subir na tabela.

Tudo sobre o jogo entre Nottingham Forest x Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Nottingham Forest 🆚 Tottenham
16ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: City Ground, em Nottingham (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Samuel Barrott
🚩 Assistentes: Timothy Wood, Nick Greenhalgh, Paul Tierney (quarto árbitro)
📺 VAR: Andy Madley e Craig Taylor (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche)
Sels (John); Savona, Milenkovic, Murillo e Williams; Sangaré e Anderson; Hutchinson, Gibbs-White e Ndoye; Igor Jesus.

⚪🔵 Tottenham (Técnico: Thomas Franck)
Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Gray e Bentancur; Kudus, Simons e Kolo Muani; Richarlison.

