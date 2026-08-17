Jornal espanhol critica Léo Jardim após Vasco x Santos: 'Noite desastrosa'
Goleiro falhou em dois gols da equipe paulista
O desempenho de Léo Jardim na derrota do Vasco por 3 a 0 para o Santos chamou atenção também na imprensa espanhola. O "Marca" classificou a atuação do goleiro como uma "tarde desastrosa" e destacou as duas falhas cometidas pelo jogador na reta final da partida, justamente nos lances que ajudaram a transformar o resultado em goleada.
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A avaliação do jornal se concentrou no intervalo de apenas alguns minutos em que Léo Jardim participou diretamente dos dois últimos gols do Santos. Para o Marca, os erros do goleiro foram determinantes em uma partida na qual o Vasco vinha conseguindo competir antes de sofrer o primeiro gol.
A primeira falha aconteceu aos 32 minutos. Neymar avançou pela esquerda e colocou a bola na área, mas Léo Jardim não conseguiu afastar o cruzamento de maneira segura. A bola acabou sobrando para Willian Arão, que praticamente foi atingido pelo lance antes de a bola entrar.
O Marca deu destaque justamente à maneira como o segundo gol aconteceu, apontando a intervenção malsucedida do goleiro como um dos momentos que definiram a partida. Pouco depois, Léo Jardim voltou a aparecer negativamente.
Aos 36 minutos, Neymar cobrou uma falta com força e o goleiro conseguiu tocar na bola, mas não segurou nem afastou o perigo para uma zona segura. O rebote ficou à disposição de Luan Peres, que completou para as redes e fechou o placar.
Como foi o jogo entre Vasco e Santos?
O Vasco teve mais controle da partida no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances de gol. Mais cauteloso defensivamente, o Santos foi mais perigoso nas oportunidades que criou. Contudo, a primeira boa chance foi do Peixe, aos 14 minutos. Gabigol ficou cara a cara com Léo Jardim, mas finalizou para fora. O Cruz-Maltino manteve a iniciativa na sequência, sem conseguir levar perigo com a mesma frequência. Nos minutos finais, o Santos voltou a ameaçar, com Caballero cabeceando a bola no travessão. Apesar do maior volume vascaíno, o time visitante terminou a primeira etapa com as melhores oportunidades.
Os times voltaram do intervalo no mesmo ritmo, com o Vasco ocupando o campo de ataque e o Santos esperando a oportunidade de sair no contra-ataque. Tchê Tchê e Robert Renan despediçaram chances dentro da área, e Puma Rodríguez acertou a trave. Quem abriu o placar chegou ao gol, no entanto, foi o Santos. Rollheiser acionou Gabigol dentro da área, e o camisa 9 bateu de canhota para colocar os visitantes à frente aos 23 minutos. A partir dali, o jogo desandou para o Cruz-Maltino, e o Peixe empilhou um atrás do outro. Léo Jardim saiu mal em cruzamento, e Willian Arão fez o segundo santista. Pouco depois, o goleiro vascaíno deu rebote em cobrança de falta, e Luan Peres ampliou a vantagem para 3 a 0.
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