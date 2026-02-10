Jornal espanhol comenta caso entre Corinthians, Memphis Depay e Zakaria Labyad
O Corinthians acertou a contratação de Zakaria Labyad, marroquino de 32 anos que estava livre no mercado após atuar por dois anos no futebol chinês. Em razão do caráter internacional da contratação, o jornal espanhol "As" repercutiu a notícia, com ênfase na participação de Memphis Depay nas negociações.
A trajetória dos dois atletas se entrelaça pelo PSV, dos Países Baixos, clube em que compartilharam o vestiário entre 2011 e 2012. Zakaria nasceu em 1993 e Memphis em 1994, e ambos foram promovidos ao time profissional do PSV em momentos próximos, com vínculo desde os tempos de formação na base do clube. 14 anos após a estreia conjunta, o astro indicou o nome do antigo companheiro à diretoria do Corinthians.
A situação surpreendeu até Dorival Júnior, que não havia solicitado a contratação do atleta, reforço prestes a ser anunciado. O treinador afirmou conhecer pouco o atleta e revelou que apenas recebeu informações sobre ele por meio de Memphis.
Nesse contexto, o jornal "As" repercutiu a notícia e destacou que Memphis estaria gerando problemas internos no Corinthians ao indicar Labyad, jogador pouco conhecido anteriormente pelo setor de scouting do clube paulista e pela comissão técnica de Dorival. A seguir, confira a repercussão do veículo espanhol:
— A equipe de olheiros se mostrou interessada na ideia, já que não havia taxa de transferência, mas o clube não está muito interessado em contratar o jogador de 32 anos, devido ao seu histórico de lesões e aos dois anos que passou jogando na China. Fontes próximas ao presidente o alertaram sobre o desempenho do marroquino e o aconselharam a suspender a transferência — escreveu o "As".
— Parece que o técnico brasileiro não concorda com a contratação do meio-campista, embora tenha se recusado a confirmar se aprovou a transferência — concluiu.
Labyad já está eem território brasileiro e deve realizar exames médicos nas próximas horas antes de ser oficialmente anunciado como reforço do Timão para 2026. O meio-campista esteve presente na Neo Química Arena durante o clássico contra o Palmeiras no último domingo (8).
