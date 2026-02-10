menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Fábio Carille encaminha acerto com Damac, da Arábia Saudita

Treinador de 52 anos estava sem clube desde sua saída do Goiás, em dezembro de 2025

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/02/2026
14:46
Atualizado há 4 minutos
Fabio Carille, técnico do Vasco, durante Vasco x Flamengo, no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/Gazeta Press)
imagem cameraFabio Carille, técnico do Vasco, durante Vasco x Flamengo, no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com passagens por Corinthians, Santos e Vasco, Fábio Carille está próximo de voltar à beira do gramado, agora sob comando do Damac, da primeira divisão da Arábia Saudita. Livre no mercado desde dezembro, o treinador viajou nesta terça-feira (10) ao Oriente Médio para acertar os últimos detalhes do vínculo com a equipe.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O anúncio oficial da contratação do brasileiro deve ocorrer nas próximas horas. O Damac, na temporada 2025/26, ocupa a 15ª posição da liga saudita, uma acima da zona de rebaixamento, com 12 pontos em 20 rodadas, desempenho abaixo das expectativas. A campanha é formada por apenas uma vitória, nove empates e 10 derrotas, com 14 gols feitos e 35 sofridos.

continua após a publicidade

O clube ainda não confirmou oficialmente a demissão de Armando Evangelista, português que ocupa o cargo de treinador principal desde agosto passado, embora a imprensa internacional já considere a saída como certa.

➡️ Jornal espanhol comenta caso entre Corinthians, Memphis Depay e Zakaria Labyad

imagem
Entre no Canal do Lance!
Ofertas, notícias e muito mais!

Fábio Carrile 🧢

O último trabalho de Carille foi no Goiás, onde permaneceu por menos de dois meses: três vitórias e três derrotas em seis partidas, entre outubro e dezembro de 2025. Aos 52 anos, o treinador passou por três clubes diferentes no último ano: em abril de 2025, foi demitido do Vasco após 21 jogos, com aproveitamento de 50,7%. Na sequência, assumiu o Vitória e ficou no cargo durante um mês, entre julho e agosto, com oito partidas disputadas.

continua após a publicidade

Fábio iniciou a carreira na área técnica em 2007, como treinador interino do Barueri. Em seguida, permaneceu oito anos como auxiliar no Corinthians, ao lado de nomes como Tite, Mano Menezes e Adilson Batista, período marcado pela conquista de dez títulos, incluindo três Campeonatos Brasileiros.

Seu primeiro trabalho oficial como treinador ocorreu no Timão, onde teve duas passagens entre 2017 e 2018 e em 2019, com duas taças do Campeonato Paulista. Ao longo da carreira, Carille dirigiu ainda o Santos, que retornou à Série A em 2024, Athletico-PR e V-Varen Nagasaki, do Japão. O Damac será seu terceiro clube dirigido na Arábia Saudita, após comandar o Al Wehda entre 2018 e 2019 e o Al-Ittihad entre 2020 e 2021.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Fábio Carille, técnico do Vitória, durante São Paulo x Vitória, no Morumbi, em partida válida pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Marcello Zambrana/Gazeta Press)
Fábio Carille, técnico do Vitória, durante São Paulo x Vitória, no Morumbi, em partida válida pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Marcello Zambrana/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias