Fábio Carille encaminha acerto com Damac, da Arábia Saudita
Treinador de 52 anos estava sem clube desde sua saída do Goiás, em dezembro de 2025
- Matéria
- Mais Notícias
Com passagens por Corinthians, Santos e Vasco, Fábio Carille está próximo de voltar à beira do gramado, agora sob comando do Damac, da primeira divisão da Arábia Saudita. Livre no mercado desde dezembro, o treinador viajou nesta terça-feira (10) ao Oriente Médio para acertar os últimos detalhes do vínculo com a equipe.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Especulado no Brasil, Anderson Talisca renova com o Fenerbahçe até 2028
Futebol Internacional10/02/2026
- Futebol Internacional
Ex-Botafogo e São Paulo, Erison faz três gols em 20 minutos na estreia da temporada
Futebol Internacional10/02/2026
- Futebol Internacional
Alvo do Fluminense, Denis Bouanga faz golaço pelo Los Angeles FC em pré-temporada da MLS
Futebol Internacional10/02/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O anúncio oficial da contratação do brasileiro deve ocorrer nas próximas horas. O Damac, na temporada 2025/26, ocupa a 15ª posição da liga saudita, uma acima da zona de rebaixamento, com 12 pontos em 20 rodadas, desempenho abaixo das expectativas. A campanha é formada por apenas uma vitória, nove empates e 10 derrotas, com 14 gols feitos e 35 sofridos.
O clube ainda não confirmou oficialmente a demissão de Armando Evangelista, português que ocupa o cargo de treinador principal desde agosto passado, embora a imprensa internacional já considere a saída como certa.
➡️ Jornal espanhol comenta caso entre Corinthians, Memphis Depay e Zakaria Labyad
Fábio Carrile 🧢
O último trabalho de Carille foi no Goiás, onde permaneceu por menos de dois meses: três vitórias e três derrotas em seis partidas, entre outubro e dezembro de 2025. Aos 52 anos, o treinador passou por três clubes diferentes no último ano: em abril de 2025, foi demitido do Vasco após 21 jogos, com aproveitamento de 50,7%. Na sequência, assumiu o Vitória e ficou no cargo durante um mês, entre julho e agosto, com oito partidas disputadas.
Fábio iniciou a carreira na área técnica em 2007, como treinador interino do Barueri. Em seguida, permaneceu oito anos como auxiliar no Corinthians, ao lado de nomes como Tite, Mano Menezes e Adilson Batista, período marcado pela conquista de dez títulos, incluindo três Campeonatos Brasileiros.
Seu primeiro trabalho oficial como treinador ocorreu no Timão, onde teve duas passagens entre 2017 e 2018 e em 2019, com duas taças do Campeonato Paulista. Ao longo da carreira, Carille dirigiu ainda o Santos, que retornou à Série A em 2024, Athletico-PR e V-Varen Nagasaki, do Japão. O Damac será seu terceiro clube dirigido na Arábia Saudita, após comandar o Al Wehda entre 2018 e 2019 e o Al-Ittihad entre 2020 e 2021.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias