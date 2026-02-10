Alvo do Fluminense, Denis Bouanga faz golaço pelo Los Angeles FC em pré-temporada da MLS
Camisa 99 está no radar do Tricolor das Laranjeiras desde o início do mês
- Matéria
- Mais Notícias
Los Angeles FC e New York City FC empataram por 1 a 1 no último domingo (8), em amistoso de pré-temporada da MLS, disputado em meio às negociações envolvendo o Fluminense por Denis Bouanga, camisa 99 do Falcons. O atacante deixou sua marca na partida ao balançar as redes com um belo e decisivo gol nos instantes finais.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Por que a fase de Bruno Guimarães expõe um problema do Newcastle?
Futebol Internacional10/02/2026
- Futebol Internacional
Messi marca e dá assistência em amistoso do Inter Miami contra o Barcelona de Guayaquil
Futebol Internacional08/02/2026
- Futebol Internacional
Ex-Flamengo e Corinthians ofusca Messi e conduz vitória por 3 a 0 sobre o Inter Miami
Futebol Internacional25/01/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi a partida? ⚽
Após as duas equipes irem para o intervalo sem marcar gols, Nicolás Fernández abriu o placar para o nova-iorquinos aos seis minutos do segundo tempo. O argentino recebeu lançamento na área, dominou no peito e, de costas para o gol, levou a bola para o meio antes de finalizar rasteiro. Abaixo, veja o 1 a 0 do NYFC:
No entanto, quem deixou tudo igual foi a estrela hollywoodiana franco-gabonesa. Aos 44 minutos da etapa final, Bouanga recebeu pelo lado direito da área, dominou com dificuldade e viu a bola subir antes de se livrar da marcação com um toque sutil por alto. Na sequência, o atacante acertou um voleio cruzado de canhota, sua perna não dominante, no canto direito do gol, sem qualquer reação do arqueiro adversário. Abaixo, veja o tento de empate do LAFC:
Por se tratar de um amistoso, o gol não entra na estatística dos números oficiais de Bouanga pelo LAFC. Aos 31 anos e no clube desde 2022, ele vem de três temporadas em alto nível nos Estados Unidos e soma, ao todo, 101 gols e 42 assistências em 152 partidas com a camisa preta e dourada.
O primeiro compromisso oficial do Los Angeles em 2026 será no próximo dia 18 de fevereiro, à 0h (de Brasília), contra o Real España, de Honduras, fora de casa, em partida válida pelo jogo de ida da primeira rodada da Copa dos Campeões da Concacaf. A estreia diante da torcida acontece três dias depois, contra o Inter Miami, em casa, às 23h30 (de Brasília), pelo jogo de abertura da MLS.
Bouanga no Fluminense? 🟢⚪🔴
Em uma novela que se arrasta desde 1º de fevereiro, o Fluminense avançou e conseguiu destravar parte da negociação por Bouanga, segundo o site "Ge". O Los Angeles já recebeu uma proposta de 15 milhões de dólares (R$ 78 milhões), e a questão financeira, incluindo a forma de pagamento, não representa obstáculo para a conclusão do acordo.
O ponta-esquerda foi contratado em 2022 pelo LAFC, vindo do Saint-Étienne, da França, por cerca de 5,3 milhões de dólares, com vínculo válido até dezembro de 2027. A janela de transferências nos Estados Unidos se encerra em 26 de março, enquanto no Brasil a janela fecha mais cedo, no dia 3 do mesmo mês.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias