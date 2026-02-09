Dorival diz que não pediu a contratação de Zakaria ao Corinthians

O técnico Dorival Júnior declarou, em entrevista coletiva após o clássico diante do Palmeiras, neste domingo (8), que não pediu a contratação do meia Zakaria Labyad, reforço próximo de ser anunciado pelo Corinthians.

O treinador ainda afirmou que "conhece pouco" o atleta e que recebeu informações sobre o jogador por meio de Memphis Depay. A dupla atuou junta no PSV, da Holanda.

— Com relação ao Zakaria, não foi um pedido meu. Mas estou aqui para treinar a equipe. E a equipe que me for dada nas mãos eu vou fazer. Conheço pouco do atleta, tive informações do Memphis. Mas que venha, que possa acrescentar, vai ser tratado muito bem como todos os atletas. Não tem problema ele não ser indicado por mim. Vai ser um atleta importante e que tenha as melhores condições para fazer seu trabalho, lutar por seu espaço — disse o treinador.

Zakaria Labyad já está no Brasil e deve passar por exames médicos nas próximas horas para ser anunciado como reforço do Corinthians. O jogador esteve na Neo Química Arena acompanhando o dérbi.

Zakaria Labyad acertou com o Corinthians (Foto: Divulgação/Ajax)

Carreira de Zakaria Labyad

Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas.

Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências.

Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.

