Ex-Botafogo e São Paulo, Erison faz três gols em 20 minutos na estreia da temporada
Centroavante de 26 anos inicia terceira temporada pelo clube japonês
O Kawasaki Frontale venceu o Kashiwa Reysol por 5 a 3 no último domingo (8), em casa, pela primeira rodada da J-League. A estrela do confronto foi Erison, com passagens por Botafogo e São Paulo no futebol brasileiro, autor de três gols na vitória dos mandantes.
Como foi a partida? ⚽
Erison precisou de apenas 25 minutos em campo para marcar três gols. O camisa 9 abriu o placar aos seis minutos da primeira etapa, com pênalti finalizado após paradinha e chute forte e cruzado com o pé esquerdo. Ryosuke Kojima se esticou, mas não conseguiu evitar o gol.
O segundo aconteceu aos 11', em saída de contra-ataque do Kawasaki. Tatsuya Ito avançou pelo lado esquerdo e chegou à área, mas o brasileiro "roubou" a bola do companheiro e finalizou de canhota rasteiro, com o arqueiro adversário em desatenção.
Aos 25', o terceiro tento aconteceu quando Erison recebeu em profundidade pelo lado esquerdo, venceu o duelo físico com a marcação, levou a bola para o meio e finalizou de direita, sua perna não dominante, rasteiro, na saída do goleiro. Foi o primeiro hat-trick de sua carreira, marcado em um intervalo de 20 minutos.
O primeiro tempo ainda terminou com o Reysol descontando aos 38'. Apesar do segundo tempo mais equilibrado, a partida, repleta de movimentação e oito gols, terminou com o triunfo do Frontale, que iniciou a J-League na liderança do campeonato, formado pelos dez melhores clubes do Japão.
"El Toro" 🐂
Após a partida, em bom humor, Erison comemorou a excelente forma neste início da temporada, com o pé esquerdo calibrado, e celebrou a marca inédita em sua carreira:
— Foi uma estreia dos sonhos. Eu não imaginava que dava para fazer tanta coisa em 25 minutos. Tem vezes que peço algo para comer em casa e não chega tão rápido assim (risos). Quando eu dei por mim já tinha feito os três. Foi mágico. Agradeço a Deus e aos meus companheiros. A bola do jogo ficou comigo. Vai ficar guardada em um lugar especial. Tomara que venham outras, né? Vamos trabalhar para isso — disse o brasileiro.
Antes de desembarcar no Japão, Erison foi revelado pelo XV de Piracicaba e passou por Figueirense, Brasil de Pelotas, além de experiências em dois gigantes do futebol brasileiro. No Botafogo, destacou-se em 2022, com 15 gols e três assistências em 34 jogos.
No São Paulo, em 2023, após passagem discreta pelo Estoril Praia, de Portugal, protagonizou um momento simbólico na vitória sobre o Tigres pela Sul-Americana, ao quebrar a "maldição" são-paulina contra o rival argentino.
Vendido pelo Botafogo ao Kawasaki Frontale no início de 2024, Erison vive o melhor momento da carreira no Japão, com 17 gols e cinco assistências em 39 partidas na última temporada.
