Futebol Internacional

Ex-Botafogo e São Paulo, Erison faz três gols em 20 minutos na estreia da temporada

Centroavante de 26 anos inicia terceira temporada pelo clube japonês

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/02/2026
03:15
erison japao 2
imagem cameraErison celebra gol na vitória sobre o Kashiwa Reysol pela J1 League (Foto: Divulgação/Kawasaki Frontale)
O Kawasaki Frontale venceu o Kashiwa Reysol por 5 a 3 no último domingo (8), em casa, pela primeira rodada da J-League. A estrela do confronto foi Erison, com passagens por Botafogo e São Paulo no futebol brasileiro, autor de três gols na vitória dos mandantes.

Como foi a partida? ⚽

Erison precisou de apenas 25 minutos em campo para marcar três gols. O camisa 9 abriu o placar aos seis minutos da primeira etapa, com pênalti finalizado após paradinha e chute forte e cruzado com o pé esquerdo. Ryosuke Kojima se esticou, mas não conseguiu evitar o gol.

O segundo aconteceu aos 11', em saída de contra-ataque do Kawasaki. Tatsuya Ito avançou pelo lado esquerdo e chegou à área, mas o brasileiro "roubou" a bola do companheiro e finalizou de canhota rasteiro, com o arqueiro adversário em desatenção.

Aos 25', o terceiro tento aconteceu quando Erison recebeu em profundidade pelo lado esquerdo, venceu o duelo físico com a marcação, levou a bola para o meio e finalizou de direita, sua perna não dominante, rasteiro, na saída do goleiro. Foi o primeiro hat-trick de sua carreira, marcado em um intervalo de 20 minutos.

O primeiro tempo ainda terminou com o Reysol descontando aos 38'. Apesar do segundo tempo mais equilibrado, a partida, repleta de movimentação e oito gols, terminou com o triunfo do Frontale, que iniciou a J-League na liderança do campeonato, formado pelos dez melhores clubes do Japão.

imagem
"El Toro" 🐂

Após a partida, em bom humor, Erison comemorou a excelente forma neste início da temporada, com o pé esquerdo calibrado, e celebrou a marca inédita em sua carreira:

— Foi uma estreia dos sonhos. Eu não imaginava que dava para fazer tanta coisa em 25 minutos. Tem vezes que peço algo para comer em casa e não chega tão rápido assim (risos). Quando eu dei por mim já tinha feito os três. Foi mágico. Agradeço a Deus e aos meus companheiros. A bola do jogo ficou comigo. Vai ficar guardada em um lugar especial. Tomara que venham outras, né? Vamos trabalhar para isso — disse o brasileiro.

Erison celebra gol com companheiro na vitória sobre o Kashiwa Reysol pela J1 League (Foto: Divulgação/Kawasaki Frontale)
Antes de desembarcar no Japão, Erison foi revelado pelo XV de Piracicaba e passou por Figueirense, Brasil de Pelotas, além de experiências em dois gigantes do futebol brasileiro. No Botafogo, destacou-se em 2022, com 15 gols e três assistências em 34 jogos.

No São Paulo, em 2023, após passagem discreta pelo Estoril Praia, de Portugal, protagonizou um momento simbólico na vitória sobre o Tigres pela Sul-Americana, ao quebrar a "maldição" são-paulina contra o rival argentino.

Vendido pelo Botafogo ao Kawasaki Frontale no início de 2024, Erison vive o melhor momento da carreira no Japão, com 17 gols e cinco assistências em 39 partidas na última temporada.

