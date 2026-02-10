Neymar presenteia Messi com camisa do Santos

O Santos divulgou nesta terça-feira (10) um registro nas redes sociais em que o jogador do Inter Miami e da Seleção Argentina, Lionel Messi, aparece segurando camisas de Neymar ao lado dos filhos Thiago e Mateo. Na legenda da publicação, o clube exaltou ambos os atletas. Confira:

De Neymar Jr para Lionel Messi. Do Príncipe para o Gênio.

O Manto Sagrado, de valor imensurável, com o número eternizado pelo Rei. 10 de Neymar. 10 de Messi. 10 de Pelé. Um legado infinito na história do futebol.

¡Saludos desde Vila Belmiro, Lionel Messi! 🇦🇷🤍🖤

Neymar e Messi disputando a Copa América de 2021, no Rio de Janeiro. (Foto: Gledson Tavares/Frame Photo/Gazeta Press)

Messi defende o Inter Miami, equipe que disputa a MLS, nos Estados Unidos, desde junho de 2023. O jogador de 38 anos renovou contrato com o clube norte-americano no fim do ano passado, com vínculo válido até 2028. Ao lado de Neymar, conquistou oito títulos em quatro temporadas no Barcelona, entre 2013 e 2017.

A dupla atuou junta em 161 partidas, com 120 vitórias. Nesse período, levantou dois títulos do Campeonato Espanhol (2014/15 e 2015/16), três da Copa do Rei (2014/15, 2015/16 e 2016/17), uma Supercopa da Espanha (2013), uma Liga dos Campeões (2014/15) e um Mundial de Clubes (2015).

A passagem de Messi pelo Paris Saint-Germain foi mais discreta. Ao todo, marcou 32 gols em 74 jogos. Pelo clube francês, conquistou duas edições do Campeonato Francês e uma Supercopa da França. Ele atuou por duas temporadas no PSG ao lado de Neymar, que deixou o clube dois meses após a saída do jogador argentino.

Neymar retornou ao Santos no início do ano passado, após 12 anos atuando no futebol internacional. Na última temporada, o camisa 10 sofreu quatro lesões e disputou apenas 30 partidas pelo Peixe, mas teve papel decisivo na campanha de luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O contrato do jogador com o clube santista é válido até o fim de 2026. A expectativa é de que ele faça sua estreia na temporada no duelo do próximo domingo (15), contra o Noroeste, pelo Campeonato Paulista, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

