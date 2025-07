De acordo com o Diário As, o Tottenham, da Inglaterra, pediu autorização ao Real Madrid para negociar diretamente com Rodrygo. O brasileiro vive um momento de indefinição no clube, uma vez que Xabi Alonso não pretende utilizá-lo como titular na próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O clube inglês já pediu autorização para negociar diretamente com o brasileiro e planeja transformá-lo na peça central do novo projeto comandado por Thomas Frank. Com a provável saída de Son, que pode ir para a MLS, o Tottenham enxerga em Rodrygo sua possível nova referência técnica.

continua após a publicidade

Em Madrid, o clube pede cerca de 90 milhões de euros por Rodrygo, e o time inglês avalia o investimento. O atacante, contudo, ainda não está convencido a sair do Real Madrid. Rodrygo foi titular na temporada 2023/24, onde era peça fundamental de Ancelotti na conquista da Champions League e de La Liga.

Caso a contratação se concretize, Rodrygo seria o quarto reforço da janela dos Spurs. Até o momento, os londrinos formalizaram as chegadas de Kudus e Gibbs-White, e as compras definitivas de Tel e Danso, totalizando quase 200 milhões de euros.

continua após a publicidade

A situação de Rodrygo no Real Madrid

Rodrygo durante aquecimento do Real Madrid antes do jogo contra o PSG, no Mundial de Clubes (Foto: Buda Mendes/AFP)

Com a chegada de Mbappé, o brasileiro começou a perder espaço. Um time composto pelo francês, Vini Jr e Rodrygo não dava sustentação defensiva, o que o fez perder cada vez mais espaço. Com a chegada de Xabi Alonso, a situação piorou. Rodrygo só foi titular em um jogo no Mundial de Clubes, e participou de apenas três.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.