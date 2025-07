O Real Madrid está no mercado em busca de reforços. Após contratar Alexander-Arnold e o zagueiro Huijsen, o time espanhol quer reforçou novamente o setor defensivo para a temporada 2025-26. Álvaro Carreras, que disputou o Mundial de Clubes pelo Benfica, foi anunciado nesta segunda-feira (14).

Real Madrid anuncia a contratação de Álvaro Carreras (Foto: Reprodução/X)

Os detalhes da negociação foram acertados entre os dois clubes e o atleta nos últimos dias. Nesta segunda-feira (14), o jogador não se reapresentou com o elenco do Benfica, que realiza a pré-temporada em Portugal. Ele foi autorizado pelo antigo clube a viajar para a Espanha e será apresentado na terça-feira (15).

Carreras já era alvo do Real Madrid antes do Mundial de Clubes, mas o Benfica não autorizou o prosseguimento das negociações antes do campeonato intercontinental. O jogador foi titular nos dois primeiros jogos da fase de grupos na competição, ficou fora da terceira partida por suspensão e não foi utilizado no jogo com o Chelsea pelas oitavas de final.

Após a eliminação do Benfica do Mundial, as conversas voltaram a acontecer e o negócio evoluiu rapidamente. Carreras chegará para ser opção para Xabi Alonso na lateral-esquerda do Real, que hoje conta apenas com Fran Garcia. Mendy e o zagueiro Alaba, que também pode jogar na posição, estão lesionados.

Negociação com o Benfica tem valores altos

Carreras em ação pelo Benfica (Foto: Reprodução)

O principal entrave da negociação era a cláusula de rescisão de 50 milhões de euros imposta pelo Benfica. O Real Madrid, no entanto, conseguiu convencer os portugueses a aceitar um pagamento parcelado, semelhante ao que foi feito nas contratações de Huijsen e Mastantuono. A chegada de Rafa Obrador ao Benfica, em uma transação paralela, também ajudou a estreitar as relações entre os clubes.

Apesar de serem negócios independentes, a negociação por Obrador – avaliada em cerca de 5 milhões de euros, com o Madrid mantendo parte dos direitos do jogador – facilitou o ambiente entre as partes após tensões registradas antes do Mundial de Clubes.

O Manchester United, ex-clube de Carreras, detém 20% de uma futura venda do lateral, além de uma cláusula de recompra de 18 milhões de euros, que não será exercida. Com a venda girando em torno dos 50 milhões de euros, os Red Devils têm direito a uma quantia próxima de 9 milhões de euros e aceitaram a negociação.