A temporada 2025/26 do Real Madrid pode ser analisada sob diferentes perspectivas, mas permanecer indiferente à situação do clube parece impossível, especialmente por se tratar de uma nova era sob a liderança de Xabi Alonso. Nesse sentido, o jornal "As" destacou um ponto negativo recorrente nas últimas partidas dos Merengues: a fragilidade do sistema defensivo.

A sensação de que o Madrid perdeu a solidez que marcou os primeiros jogos da temporada 2025/26 se confirma nas últimas exibições, especialmente na pressão exercida após a perda da posse de bola, característica que antes definia a equipe. Os adversários têm explorado essas falhas, como evidenciam os últimos três jogos — dois empates e uma derrota —, que refletem a queda de rendimento. Embora a média de gols sofridos, de um por partida, não seja alarmante isoladamente, o problema ultrapassa o placar: o Real passa a ceder cada vez mais oportunidades claras de gol.

O "As" destaca que, antes da sequência recente de três partidas, a equipe sofria, em média, 9,7 finalizações por jogo; nos confrontos mais recentes, esse índice subiu para 15. Em Anfield, o goleiro Thibaut Courtois evitou uma goleada ao defender praticamente todas as finalizações direcionadas a ele, enquanto o Liverpool registrou 17 arremates. Contra o Rayo Vallecano, o time permitiu 13 finalizações, e em Elche, outras 15. A diferença nos números, segundo o veículo, é significativa: 5 finalizações nos últimos três jogos, sendo 17 delas no alvo.

Hospital de Madrid 🏥

Um dos fatores que ajudam a explicar o momento irregular da defesa merengue é o elevado número de lesões, sendo a principal, segundo o "As", a de Éder Militão. Embora tenha atuado contra Liverpool e Rayo Vallecano, ele desfalcou o time no empate diante do Elche após sofrer um problema físico a serviço da Seleção na partida contra a Tunísia; o zagueiro era considerado um dos pilares de Alonso no início da temporada.

Éder Militão reage em partida pela Seleção Brasileira contra Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Além dele, Dean Huijsen vem sendo tratado com cautela, Antonio Rüdiger permanece indisponível, David Alaba não consegue assumir a titularidade sem limitações musculares e Dani Carvajal não deve retornar antes de algumas semanas. Nesse cenário, o Real sofre mais gols, pressiona menos e depende de forma excessiva de Courtois para permanecer competitivo.

