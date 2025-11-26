menu hamburguer
Jornal espanhol aponta dependência do Real Madrid de brasileiro; entenda

Sistema defensivo merengue não apresenta a mesma solidez do início de 2025/26

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 26/11/2025
14:15
Real Madrid's Spanish coach Xabi Alonso is seen before the Spanish League football match between Real Madrid CF and Valencia CF at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on November 1, 2025. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
imagem cameraXabi Alonso, do Real Madrid, é visto antes da partida contra o Valencia (Crédito: Oscar Del Pozo/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A temporada 2025/26 do Real Madrid pode ser analisada sob diferentes perspectivas, mas permanecer indiferente à situação do clube parece impossível, especialmente por se tratar de uma nova era sob a liderança de Xabi Alonso. Nesse sentido, o jornal "As" destacou um ponto negativo recorrente nas últimas partidas dos Merengues: a fragilidade do sistema defensivo.

Relacionadas

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A sensação de que o Madrid perdeu a solidez que marcou os primeiros jogos da temporada 2025/26 se confirma nas últimas exibições, especialmente na pressão exercida após a perda da posse de bola, característica que antes definia a equipe. Os adversários têm explorado essas falhas, como evidenciam os últimos três jogos — dois empates e uma derrota —, que refletem a queda de rendimento. Embora a média de gols sofridos, de um por partida, não seja alarmante isoladamente, o problema ultrapassa o placar: o Real passa a ceder cada vez mais oportunidades claras de gol.

O "As" destaca que, antes da sequência recente de três partidas, a equipe sofria, em média, 9,7 finalizações por jogo; nos confrontos mais recentes, esse índice subiu para 15. Em Anfield, o goleiro Thibaut Courtois evitou uma goleada ao defender praticamente todas as finalizações direcionadas a ele, enquanto o Liverpool registrou 17 arremates. Contra o Rayo Vallecano, o time permitiu 13 finalizações, e em Elche, outras 15. A diferença nos números, segundo o veículo, é significativa: 5 finalizações nos últimos três jogos, sendo 17 delas no alvo.

Hospital de Madrid 🏥

Um dos fatores que ajudam a explicar o momento irregular da defesa merengue é o elevado número de lesões, sendo a principal, segundo o "As", a de Éder Militão. Embora tenha atuado contra Liverpool e Rayo Vallecano, ele desfalcou o time no empate diante do Elche após sofrer um problema físico a serviço da Seleção na partida contra a Tunísia; o zagueiro era considerado um dos pilares de Alonso no início da temporada.

Real Madrid: Éder Militão reage em partida pela Seleção Brasileira contra Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Éder Militão reage em partida pela Seleção Brasileira contra Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Além dele, Dean Huijsen vem sendo tratado com cautela, Antonio Rüdiger permanece indisponível, David Alaba não consegue assumir a titularidade sem limitações musculares e Dani Carvajal não deve retornar antes de algumas semanas. Nesse cenário, o Real sofre mais gols, pressiona menos e depende de forma excessiva de Courtois para permanecer competitivo.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

