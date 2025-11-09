menu hamburguer
Real Madrid empata e tropeça pelo segundo jogo seguido

Foi o primeiro empate da equipe merengue na temporada

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Dia 09/11/2025
14:17
Atualizado há 2 minutos
Vini Jr no duelo entre Real Madrid e Rayo Vallecano (Foto: Thomas Coex/AFP)
imagem cameraVini Jr no duelo entre Real Madrid e Rayo Vallecano (Foto: Thomas Coex/AFP)
O Real Madrid empatou com o Rayo Vallecano por 0 a 0 neste domingo (9), pela 12ª rodada de La Liga. O duelo foi disputado no Estádio de Vallecas, em Madrid. Apesar da ausência de gols, o confronto foi equilibrado e movimentado.

Com o resultado, o Real Madrid registrou seu primeiro empate na temporada. Foi apenas a segunda vez em que o time não venceu em La Liga e o segundo tropeço consecutivo, após a derrota para o Liverpool na Champions League. Mesmo assim, os merengues seguem na liderança do Campeonato Espanhol, com cinco pontos de vantagem. O Rayo Vallecano, por sua vez, subiu para a 12ª colocação e segue no meio da tabela.

Rayo Vallecano x Real Madrid: como foi o jogo?

Em um confronto que prometia ser tenso, o equilíbrio chamou a atenção desde o primeiro tempo. Jogando em casa e diante do poderoso Real Madrid, o Rayo Vallecano fez um duelo parelho com os merengues, proporcionando um jogo movimentado e disputado.

Querendo se manter na liderança, o Real Madrid carregava o peso do favoritismo e buscava a vitória para apagar o gosto amargo da derrota anterior. A equipe foi mais incisiva no ataque, pressionando e ocupando o campo ofensivo com frequência. Mesmo assim, o Rayo Vallecano não se intimidou e respondeu com transições rápidas e jogadas aéreas, levando perigo semelhante ao dos visitantes.

A chance mais perigosa da primeira etapa aconteceu aos 22 minutos. O Real Madrid mantinha a posse e trocava passes diante da marcação fechada do Rayo. Mbappé recebeu na direita e cruzou para Bellingham, que subiu mais alto e cabeceou forte. A bola foi rebatida e sobrou na área para Vini Jr, que finalizou de qualquer jeito, obrigando o goleiro Batalla a fazer grande defesa.

Minutos depois, em cobrança de escanteio, Asencio apareceu livre na área e cabeceou com perigo. Apesar de deslocar o goleiro, a bola saiu rente à trave. Depois disso, o Rayo conseguiu equilibrar novamente o jogo, atacando com intensidade, mas sem criar lances de real perigo.

Vini Jr no duelo entre Real Madrid e Rayo Vallecano (Foto: Thomas Coex/AFP)
Vini Jr no duelo entre Real Madrid e Rayo Vallecano (Foto: Thomas Coex/AFP)

No segundo tempo, o equilíbrio continuou. Logo nos primeiros minutos, o Rayo Vallecano assustou o Real Madrid ao trabalhar bem a bola e cruzar na área. Na finalização à queima-roupa, Courtois fez boa defesa para evitar o gol dos mandantes.

Nos minutos seguintes, o Real Madrid passou a dominar as ações. A equipe empilhou ataques e manteve ritmo alto, tentando furar o bloqueio defensivo do Rayo, que se defendia com dedicação. Ainda assim, os donos da casa reagiram com dois bons ataques, levando perigo à meta merengue.

O jogo seguiu intenso, mas sem grande brilho técnico. Ambos os times promoveram substituições, buscando dar novo fôlego ao meio-campo e ao ataque. Com as mudanças, a partida permaneceu travada, com o Rayo Vallecano neutralizando as principais jogadas do Real Madrid e apostando em contra-ataques esporádicos. Diante da forte marcação e das boas atuações dos goleiros, o placar terminou zerado.

O que vem por aí?

Após o resultado, o Rayo Vallecano volta a campo depois da Data Fifa, no dia 23 de novembro, em duelo válido por La Liga, contra o Real Oviedo, às 10h (de Brasília). O Real Madrid também joga no mesmo dia, às 17h, diante do Elche.

✅ FICHA TÉCNICA

Rayo Vallecano 0x0 Real Madrid
12ª rodada – La Liga

🗓️ Data e horário: domingo, 9 de outubro, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Vallecas, em Madri (ESP)
🥅 Gols: --
🟨 Cartões amarelos: Ratiu (RAY); García (RAY); Huijsem (RMA); Brahim (RMA); De Frutos (RAY)
🟥 Cartões vermelhos: --

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Valverde (Trent), Asencio, Huijsen (Militão), Carreras; Camavinga (Rodrygo), Arda Güler, Bellingham; Vini Jr, Mbappé, Brahim (Ceballos)

⚪🔴 Rayo Vallecano (Técnico: Iñigo Pérez)
Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chauvarría; López (Gumbau), Pathé Ismaël Ciss, Díaz (Espino); De Frutos (Valentín), Palazón (Pérez), García (Alemão)

