Guardiola assume culpa após derrota do Manchester City na Champions
Treinador escalou a equipe com dez mudanças no jogo contra o Bayer Leverkusen
O técnico Pep Guardiola assumiu a responsabilidade pela derrota do Manchester City por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen, na terça-feira (25), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Em seu 100º jogo à frente do clube inglês, o treinador escalou a equipe com dez mudanças em relação ao time que atuou na derrota para o Newcastle no fim de semana.
Guardiola reconheceu que a opção por uma equipe alternativa influenciou diretamente no desempenho. O treinador espanhol explicou que a decisão foi tomada para envolver mais jogadores ao longo da temporada, mas admitiu que o plano não funcionou.
— Eu tenho que aceitar qualquer crítica. Se vencêssemos, não seria um problema, mas tenho que aceitar que talvez tenha sido demais — afirmou o técnico do Manchester City após derrota na Champions.
— Eu sempre acreditei que todos precisavam participar, mas talvez tenha sido demais. Eles jogaram para não errar em vez de fazer o que precisávamos fazer. Foi uma atuação distante do que imaginávamos. Eu assumo total responsabilidade. Perdemos uma grande oportunidade e agora precisamos lutar nos próximos jogos.
Jogadores como Erling Haaland, Phil Foden e Rayan Cherki iniciaram no banco e não conseguiram alterar o cenário quando entraram no segundo tempo. Após a derrota com formação modificada e com diversos reservas, o clube inglês agora está pressionado na competição antes do confronto com o Real Madrid, no dia 10 de dezembro.
Manchester City x Bayer Leverkusen
O Manchester City, jogando no Etihad Stadium e diante de seus torcedores, deixou o campo com um gosto amargo nesta terça-feira (25), pela 5ª rodada da Champions League. A equipe de Pep Guardiola foi derrotada por 2 a 0 pelo Bayer Leverkusen, que marcou com Grimaldo e Patrik Schick.
Com o resultado, o City sofreu sua primeira derrota na Champions e saiu do grupo de invictos da competição. Agora, apenas Inter, Arsenal e Bayern mantêm a invencibilidade — sendo que Arsenal e Bayern se enfrentam nesta quarta-feira (26), o que deve tirar mais um time da lista.
