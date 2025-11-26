Jornal europeu repercute lesão de Neymar no Santos: 'Drama total'

A imprensa internacional repercutiu nesta quarta-feira (26) a confirmação de que Neymar não atuará mais pelo Santos em 2025 após sofrer nova lesão no joelho. O camisa 10 ficará fora dos três jogos restantes do Campeonato Brasileiro, enquanto o clube paulista segue na zona de rebaixamento. Segundo o jornal espanhol "As", o atacante vive um drama e é impedido frequentemente de jogar com regularidade devido às contusões.

— As notícias ruins em torno da figura de Neymar são comuns, e uma nova e dramática acaba de ser confirmada. O atacante do Santos não voltará a jogar em 2025 e perderá os três jogos restantes da liga para o time paulista, que está na zona de rebaixamento e pode cair de divisão — escreveu o "As".

O diário espanhol também afirmou que, por conta dos problemas físicos, um retorno de Neymar na Seleção Brasileira está cada vez mais distante. O jogador saiu reclamando de dores no joelho no empate em 1 a 1 Santos diante do Mirassol, há duas rodadas, foi submetido a exames e está de fora do restante da temporada.

— Esta é a quarta lesão de Neymar em 2025. Em março, abril e setembro vieram as três primeiras, que o impediram de jogar com regularidade ao longo do campeonato e de retornar a uma convocação para a Seleção Brasileira, algo que parece cada vez mais impossível — analisou.

Neymar vinha de constância no Santos antes de lesão

Neymar durante partida entre Santos e Palmeiras no Brasileirão (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press)

Em campo, o momento de Neymar vinha em curva ascendente. O camisa 10 emendou três partidas seguidas como titular, atuando os 90 minutos em duas delas, contra Palmeiras e Mirassol, e sendo peça central no sistema ofensivo santista.

A sequência, porém, foi interrompida no empate diante do Internacional, quando o atleta foi preservado, e a comissão técnica projetava utilizá-lo nas três rodadas finais do Brasileirão para ajudar o Santos na luta contra o rebaixamento.

Lutando contra o rebaixamento, o Santos fará mais três jogos no Brasileirão. O Peixe recebe o Sport (28/11), visita o Juventude (3/12) e encerra a competição diante do Cruzeiro (7/12), na Vila Belmiro. Um empate ou derrota na próxima rodada pode agravar o risco de queda.

