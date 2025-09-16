menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jogador do Real fala após polêmica de arbitragem: ‘Todos viram o que aconteceu’

O meia francês preferiu minimizar as polêmicas envolvendo arbitragem

tchouaméni-real-madrid
imagem cameraAurélien Tchouaméni em ação pelo Real Madrid na temporada 2024/25 (Foto: AFP)
Avatar
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Aurélien Tchouaméni, jogador do Real Madrid, participou da coletiva de imprensa antes da estreia na Champions League contra o Olympique de Marseille. O meia comentou sobre as polêmicas de arbitragem envolvendo os merengues na última rodada de LaLiga.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No último sábado (13), o Real Madrid venceu por 2 a 1 a Real Sociedad pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. A partida foi marcada pela expulsão do zagueiro Dean Huijsen, que recebeu vermelho direto aos 32 do 1º tempo após cometer uma falta em Mikel Oyarzabal durante contra-ataque.

continua após a publicidade

Após o ocorrido, o Real Madrid anunciou que prepara um dossiê detalhado para enviar à Fifa relatando os “erros de arbitragem” sofridos pelo clube nas primeiras rodadas da La Liga e também na temporada passada.

Tchouaméni - Real Madrid
Tchouaméni ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Na coletiva, Tchouaméni procurou apaziguar as tensões entre o Real Madrid e a arbitragem espanhola. O meia reforçou o comprometimento dos atletas com o bom desempenho e as vitórias, independe dos erros da arbitragem

continua após a publicidade

— Os árbitros tentam dar seu máximo em cada partida, mas no fim cometem erros, como nós fazemos dentro de campo. O mais importante é vencer o jogo, e nós vencemos… sobre os árbitros não tenho nada a dizer. Toda a gente viu o que aconteceu, e agora é olhar para frente. — disse Tchouaméni

Próximos jogos do Real Madrid

Nesta terça-feira (16), o Real Madrid estreia na Champios League, em casa, contra o Olympique de Marseille, às 16h (de Brasília). O próximo compromisso dos Merengues pelo Campeonato Espanhol será no sábado (20), também no Santiago Bernabeu, às 11h15 (de Brasília).

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias