Jogador do Real fala após polêmica de arbitragem: ‘Todos viram o que aconteceu’
O meia francês preferiu minimizar as polêmicas envolvendo arbitragem
Aurélien Tchouaméni, jogador do Real Madrid, participou da coletiva de imprensa antes da estreia na Champions League contra o Olympique de Marseille. O meia comentou sobre as polêmicas de arbitragem envolvendo os merengues na última rodada de LaLiga.
No último sábado (13), o Real Madrid venceu por 2 a 1 a Real Sociedad pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. A partida foi marcada pela expulsão do zagueiro Dean Huijsen, que recebeu vermelho direto aos 32 do 1º tempo após cometer uma falta em Mikel Oyarzabal durante contra-ataque.
Após o ocorrido, o Real Madrid anunciou que prepara um dossiê detalhado para enviar à Fifa relatando os “erros de arbitragem” sofridos pelo clube nas primeiras rodadas da La Liga e também na temporada passada.
Na coletiva, Tchouaméni procurou apaziguar as tensões entre o Real Madrid e a arbitragem espanhola. O meia reforçou o comprometimento dos atletas com o bom desempenho e as vitórias, independe dos erros da arbitragem
— Os árbitros tentam dar seu máximo em cada partida, mas no fim cometem erros, como nós fazemos dentro de campo. O mais importante é vencer o jogo, e nós vencemos… sobre os árbitros não tenho nada a dizer. Toda a gente viu o que aconteceu, e agora é olhar para frente. — disse Tchouaméni
Próximos jogos do Real Madrid
Nesta terça-feira (16), o Real Madrid estreia na Champios League, em casa, contra o Olympique de Marseille, às 16h (de Brasília). O próximo compromisso dos Merengues pelo Campeonato Espanhol será no sábado (20), também no Santiago Bernabeu, às 11h15 (de Brasília).
