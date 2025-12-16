Campeão nacional com o Riga e um dos principais destaques da temporada na Letônia, o atacante Ramires Albertino protagonizou uma ação social em sua cidade natal, Olímpia, no interior de São Paulo. Pelo terceiro ano consecutivo, o jogador distribuiu 300 cestas básicas para moradores em situação de vulnerabilidade social, reforçando o vínculo com a comunidade onde nasceu e foi criado.

Artilheiro do Riga em 2025, com 20 gols marcados, Ramires esteve pessoalmente nas comunidades de São José e Santa Efigênia, principais beneficiadas pela iniciativa. Ao lado dos amigos João Iquegami e Yan Lukaz, além do influenciador digital mirim Benjamin Mello, o atacante fez questão de entregar as cestas, conversar com os moradores e acompanhar de perto a ação.

— É o terceiro ano seguido que tenho a oportunidade de ajudar a comunidade e fico muito feliz a cada cesta que entregamos. Ver o sorriso no rosto das pessoas é uma grande realização e me lembra tudo que passei para chegar neste momento que estou vivendo. Tento nunca esquecer das minhas origens e ajudo sempre que posso. Passei por muita dificuldade antes de realizar o meu sonho em ser um jogador profissional e sei que um simples gesto como esse pode acabar fazendo a diferença para uma família mais carente — afirmou o atacante.

Ramires em ação pelo Riga, da Letônia (Foto: Divulgação/Riga)

Destaque em campo e valorização no mercado

Dentro de campo, Ramires vive um dos melhores momentos da carreira. Além de ser campeão da Liga Letã, o brasileiro alcançou a marca de pelo menos 20 gols pela segunda temporada consecutiva, desempenho que o colocou no radar de clubes de países como Bélgica, Turquia, Ucrânia e também do Brasil.

Apesar das sondagens, o planejamento do jogador é seguir no Riga no início de 2026. Em janeiro, o atacante deve se reapresentar ao clube para a preparação da próxima temporada. Com a conquista do título nacional, a equipe garantiu vaga na fase classificatória da Champions League, competição que Ramires voltará a disputar como uma das principais referências ofensivas do elenco.

