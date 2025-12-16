menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Campeão na Letônia, Ramires distribui 300 cestas básicas em comunidade de São Paulo

Atacante foi destaque do Riga, que estará na Champions League da próxima temporada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
17:00
Ramires em ação pelo Riga, da Letônia (Foto: Divulgação/Riga)
Campeão nacional com o Riga e um dos principais destaques da temporada na Letônia, o atacante Ramires Albertino protagonizou uma ação social em sua cidade natal, Olímpia, no interior de São Paulo. Pelo terceiro ano consecutivo, o jogador distribuiu 300 cestas básicas para moradores em situação de vulnerabilidade social, reforçando o vínculo com a comunidade onde nasceu e foi criado.

continua após a publicidade

Artilheiro do Riga em 2025, com 20 gols marcados, Ramires esteve pessoalmente nas comunidades de São José e Santa Efigênia, principais beneficiadas pela iniciativa. Ao lado dos amigos João Iquegami e Yan Lukaz, além do influenciador digital mirim Benjamin Mello, o atacante fez questão de entregar as cestas, conversar com os moradores e acompanhar de perto a ação.

continua após a publicidade

— É o terceiro ano seguido que tenho a oportunidade de ajudar a comunidade e fico muito feliz a cada cesta que entregamos. Ver o sorriso no rosto das pessoas é uma grande realização e me lembra tudo que passei para chegar neste momento que estou vivendo. Tento nunca esquecer das minhas origens e ajudo sempre que posso. Passei por muita dificuldade antes de realizar o meu sonho em ser um jogador profissional e sei que um simples gesto como esse pode acabar fazendo a diferença para uma família mais carente — afirmou o atacante.

Ramires em ação pelo Riga, da Letônia (Foto: Divulgação/Riga)
Destaque em campo e valorização no mercado

Dentro de campo, Ramires vive um dos melhores momentos da carreira. Além de ser campeão da Liga Letã, o brasileiro alcançou a marca de pelo menos 20 gols pela segunda temporada consecutiva, desempenho que o colocou no radar de clubes de países como Bélgica, Turquia, Ucrânia e também do Brasil.

continua após a publicidade

Apesar das sondagens, o planejamento do jogador é seguir no Riga no início de 2026. Em janeiro, o atacante deve se reapresentar ao clube para a preparação da próxima temporada. Com a conquista do título nacional, a equipe garantiu vaga na fase classificatória da Champions League, competição que Ramires voltará a disputar como uma das principais referências ofensivas do elenco.

