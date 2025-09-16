VÍDEO: entenda o formato de fase de liga da Champions League 2025/26
Principal competição europeia começa nesta terça-feira (16); final será em maio de 2026
- Matéria
- Mais Notícias
A Champions League da Uefa 2025/26 está de volta. A 71ª edição - a 34ª desde que foi renomeada - tem início nesta terça-feira (16), com os confrontos válidos pela fase de liga. Desde a temporada passada, 36 clubes disputam o título da principal competição de clubes da Europa. Mas, afinal, você já compreendeu como funciona o novo formato? O Lance! explica e reúne as principais informações sobre o torneio. Confira o vídeo abaixo:
Relacionadas
- Vasco
PERGUNTA DO SÓCIO L!: Gabriel Pec comenta da amizade com Gui, torcedor ilustre do Vasco
Vasco21/08/2025
- Futebol Internacional
EXCLUSIVO: Scout revela expectativa de David Luiz no Pafos e explica relação com o Brasil
Futebol Internacional05/08/2025
- Fora de Campo
Fenômeno das redes sociais e andarilho da bola: conheça Serginho, o ‘Jogador Dublê’
Fora de Campo23/07/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Champions League ou Brasileirão? 🔢
A principal mudança no formato da Champions é o fim da tradicional fase de grupos. Nesta nova estrutura, os clubes participantes disputarão um sistema pontos corridos, em que cada equipe fará oito partidas — quatro como mandante e quatro como visitante. Os confrontos foram definidos previamente por meio de sorteio: os 36 clubes foram distribuídos em quatro potes, enfrentando dois adversários de cada um deles na fase de liga. A pontuação segue o padrão clássico, com três pontos por vitória, um por empate e nenhum em caso de derrota.
Mata-mata ⚔️
Ao término desta fase, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. A etapa eliminatória manterá o conhecido formato, com partidas de ida e volta até a decisão em partida única, em campo neutro. As equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um playoff qualificatório em dois jogos. Os vencedores avançam para as oitavas, juntando-se aos oito primeiros colocados. Os times que terminarem entre a 25ª e a 36ª colocação estarão eliminados da competição. Nesta edição, a final está marcada para sábado, 30 de maio de 2026, na Puskás Aréna, em Budapeste, capital da Hungria.
Fase de liga da Champions: rodadas e datas 🧮
- Rodada 1: 16 e 18 de setembro de 2025
- Rodada 2: 30 de setembro e 1 de outubro de 2025
- Rodada 3: 21 e 22 de outubro de 2025
- Rodada 4: 4 e 5 de novembro de 2025
- Rodada 5: 25 e 26 de novembro de 2025
- Rodada 6: 9 e 10 de dezembro de 2025
- Rodada 7: 20 e 21 de janeiro de 2026
- Rodada 8: 28 de janeiro de 2026
Fase eliminatória da Champions 📅
- Play-off pré-mata-mata: 17/18 e 24/25 de fevereiro de 2026
- Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março de 2026
- Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril de 2026
- Semifinal: 28/29 de abril e 5/6 de maio de 2026
- Final: 30 de maio de 2026
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias