A Champions League da Uefa 2025/26 está de volta. A 71ª edição - a 34ª desde que foi renomeada - tem início nesta terça-feira (16), com os confrontos válidos pela fase de liga. Desde a temporada passada, 36 clubes disputam o título da principal competição de clubes da Europa. Mas, afinal, você já compreendeu como funciona o novo formato? O Lance! explica e reúne as principais informações sobre o torneio. Confira o vídeo abaixo:

A principal mudança no formato da Champions é o fim da tradicional fase de grupos. Nesta nova estrutura, os clubes participantes disputarão um sistema pontos corridos, em que cada equipe fará oito partidas — quatro como mandante e quatro como visitante. Os confrontos foram definidos previamente por meio de sorteio: os 36 clubes foram distribuídos em quatro potes, enfrentando dois adversários de cada um deles na fase de liga. A pontuação segue o padrão clássico, com três pontos por vitória, um por empate e nenhum em caso de derrota.

Mata-mata ⚔️

Ao término desta fase, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. A etapa eliminatória manterá o conhecido formato, com partidas de ida e volta até a decisão em partida única, em campo neutro. As equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um playoff qualificatório em dois jogos. Os vencedores avançam para as oitavas, juntando-se aos oito primeiros colocados. Os times que terminarem entre a 25ª e a 36ª colocação estarão eliminados da competição. Nesta edição, a final está marcada para sábado, 30 de maio de 2026, na Puskás Aréna, em Budapeste, capital da Hungria.

Fase de liga da Champions: rodadas e datas 🧮

Rodada 1: 16 e 18 de setembro de 2025

16 e 18 de setembro de 2025 Rodada 2: 30 de setembro e 1 de outubro de 2025

30 de setembro e 1 de outubro de 2025 Rodada 3: 21 e 22 de outubro de 2025

21 e 22 de outubro de 2025 Rodada 4: 4 e 5 de novembro de 2025

4 e 5 de novembro de 2025 Rodada 5: 25 e 26 de novembro de 2025

25 e 26 de novembro de 2025 Rodada 6: 9 e 10 de dezembro de 2025

9 e 10 de dezembro de 2025 Rodada 7: 20 e 21 de janeiro de 2026

20 e 21 de janeiro de 2026 Rodada 8: 28 de janeiro de 2026

Fase eliminatória da Champions 📅

Play-off pré-mata-mata: 17/18 e 24/25 de fevereiro de 2026

17/18 e 24/25 de fevereiro de 2026 Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março de 2026

10/11 e 17/18 de março de 2026 Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril de 2026

7/8 e 14/15 de abril de 2026 Semifinal: 28/29 de abril e 5/6 de maio de 2026

28/29 de abril e 5/6 de maio de 2026 Final: 30 de maio de 2026

