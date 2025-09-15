Dirigente detalha recado sincero de Luís Henrique a Neymar: ‘É bom que você saia’
Treinador trabalhou com o astro brasileiro no PSG e no Barcelona
O técnico Luís Henrique foi fundamental no processo de montagem do atual elenco do PSG. De acordo com um relato do conselheiro esportivo do clube francês, o espanhol Campeão da Champions League na última temporada, foi direto com o craque Neymar antes do atacante se transferir ao futebol saudita.
Luis Campos, diretor português do PSG, revelou para um podcast da rádio “RMC” que Luís Henrique foi bastante sincero em conversa com Neymar no início da temporada 2023/24. Vale lembrar que os já haviam trabalhado juntos no histórico Barcelona do trio MSN.
- Luis Enrique foi o primeiro a dizer a Neymar: "É bom que você saia". Ele disse isso pessoalmente. Porque ele pensa no futebol de forma diferente: jogar em equipe, jogar com quem for o melhor nos treinos da semana - disse o dirigente.
Luís Henrique chegou ao PSG no final da temporada 2022/23, na época Neymar estava na reta final da recuperação de uma grave lesão. Antes do início da temporada seguinte, o brasileiro definiu seu futuro e acertou sua ida para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.
Relembre a passagem de Neymar pelo Al-Hilal
Neymar foi anunciado como o grande reforço do Al-Hilal, em um mercado que fez com que grandes estrelas fossem para a Arábia Saudita, como Karim Benzema, Kanté, Mahrez, Brozovic, Mané, Milinkovic-Savic e Ruben Neves. O craque brasileiro foi, ou era pra ser, a grande resposta do time de Jorge Jesus ao rival, Al-Nassr, pela contratação mais importante da história do país: Cristiano Ronaldo.
Neymar vestiu a camisa 10 do gigante saudita, mas lesionou gravemente o joelho, em uma partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Assim, o brasileiro perdeu toda a temporada 2023/24 e o primeiro semestre de 2024/25 até deixar o Hilal, impulsionado pela falta de oportunidades com Jorge Jesus. O treinador português, inclusive, chegou a mencionar que Neymar não estava próximo das capacidades físicas de seus companheiros, o que gerou desconforto.
Em 17 meses no Al-Hilal, Neymar atuou em somente sete partidas, contribuindo com um gol e duas assistências. Com a pequena minutagem e a dificuldade de readquirir o ritmo desejado, o craque resolveu retornar ao Brasil no início de 2025 e jogar pelo Santos.
