Qual o confronto mais valioso da primeira rodada da Champions?
Fase de liga da principal competição europeia de clubes começa nesta terça-feira
Já na primeira rodada da fase de liga da Champions League, um confronto entre duas das equipes mais valiosas em termos de elenco promete se destacar: Bayern de Munique (ALE) x Chelsea (ING) vai reunir dois elencos no top-10 mais valiosos desta edição do principal torneio europeu de clubes.
O time visitante está mais em alta: o grupo de jogadores do clube inglês vale, atualmente, € 1,08 bilhão. Já os mandantes estão avaliados em € 905,15 milhões. São, respectivamente, sexto e oitavos colocados na lista dos dez clubes com elencos mais caros da Champions, de acordo com o site Transfermarkt.
Veja lista dos clubes com maior valor de mercado (em euros)
- Real Madrid – 1,40 bilhão (R$ 8,757 bilhões)
- Arsenal – 1,33 bilhão (R$ 8,319 bilhões)
- Manchester City – 1,23 bilhão (R$ 7,694 bilhões)
- Liverpool – 1,12 bilhão (R$ 7,006 bilhões)
- Barcelona – 1,11 bilhão (R$ 6,943 bilhões)
- Chelsea – 1,08 bilhão (R$ 6,765 bilhões)
- Paris Saint-Germain – 1,07 bilhão (R$ 6,695 bilhões)
- Bayern Munique – 905,15 milhões (R$ 5,662 bilhões)
- Tottenham Hotspur – 891,10 milhões (R$ 5,576 bilhões)
- Inter de Milão – 707,80 milhões (R$ 4,426 bilhões)
- Newcastle United – 659,05 milhões (R$ 4,122 bilhões)
- Atlético de Madrid – 627,80 milhões (R$ 3,926 bilhões)
- Juventus – 582,70 milhões (R$ 3,647 bilhões)
- Napoli – 496,10 milhões (R$ 3,105 bilhões)
- Atalanta – 449,10 milhões (R$ 2,810 bilhões)
- Borussia Dortmund – 438,10 milhões (R$ 2,741 bilhões)
- Sporting – 434,30 milhões (R$ 2,717 bilhões)
- Olympique Marselha – 394,40 milhões (R$ 2,467 bilhões)
- Bayer Leverkusen – 389,75 milhões (R$ 2,436 bilhões)
- Athletic Bilbao – 380,50 milhões (R$ 2,379 bilhões)
- Benfica – 335,80 milhões (R$ 2,101 bilhões)
- Monaco – 330,80 milhões (R$ 2,067 bilhões)
- Eintracht Frankfurt – 324,90 milhões (R$ 2,032 bilhões)
- Galatasaray – 296,73 milhões (R$ 1,855 bilhão)
- Villarreal – 255,80 milhões (R$ 1,600 bilhão)
- PSV – 249,85 milhões (R$ 1,563 bilhão)
- Ajax – 187,93 milhões (R$ 1,175 bilhão)
- Club Brugge – 170,50 milhões (R$ 1,067 bilhão)
- Olympiacos – 111,90 milhões (R$ 699 milhões)
- Slavia Praga – 102,63 milhões (R$ 642 milhões)
- Union Saint-Gilloise – 75,80 milhões (R$ 474 milhões)
- Copenhague – 75,35 milhões (R$ 471 milhões)
- Bodø/Glimt – 60,73 milhões (R$ 380 milhões)
- Pafos – 25,40 milhões (R$ 159 milhões)
- Qarabag – 24,03 milhões (R$ 150 milhões)
- Kairat Almaty – 12,53 milhões (R$ 78 milhões)
