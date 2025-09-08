Jornal critica titularidade de Raphinha na Seleção e aponta ‘proteção’ ao Real Madrid: ‘Escândalo’
Camisa 10 foi titular na última partida com a camisa do Brasil
Vestindo a emblemática camisa 10 da Seleção Brasileira, Raphinha foi titular no primeiro compromisso do país nesta Data Fifa de setembro, com atuação destacada na vitória sobre o Chile pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Ao que tudo indica, o astro deverá estar em campo novamente contra a Bolívia, nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), na última rodada do torneio qualificatório. A partida será disputada em El Alto, na Bolívia, a 4.100 metros de altitude — fator que tem gerado preocupação na imprensa espanhola, devido ao possível desgaste físico que o jogador do Barcelona pode enfrentar.
O jornal "Sport", da Catalunha, publicou uma nota expressando preocupação ao ver Raphinha novamente escalado entre os titulares do Brasil para o próximo compromisso nas Eliminatórias. Antes mesmo do início da Data Fifa, o veículo já havia informado que o Barça desejava que o atacante participasse apenas da partida contra o Chile, no Maracanã, e retornasse à Espanha antes do segundo confronto, em virtude do desafio físico adicional contra a Bolívia, sendo considerada "temível" pela imprensa local em razão da altitude.
O jornal também retoma uma crítica recorrente em suas análises sobre a Seleção Brasileira: a ausência de jogadores do Real Madrid entre os convocados. Segundo o "Sport", Ancelotti preserva fisicamente os atletas com os quais mantém uma relação próxima: Vini Jr, Rodrygo, Endrick e Éder Militão. A crítica se estende à presença de nomes como Raphinha, do Barcelona, cuja situação não teria recebido o mesmo cuidado.
Tradução: Escândalo à vista: Raphinha quer começar em altitude na Bolívia! (título). Enquanto Vinícius Jr, Rodrygo e Éder Militão descansam em Madri, Ancelotti pressiona Raphinha, que treinou entre os titulares que jogarão nos 4.100 metros em El Alto (subtítulo).
Objetivo? 🟢🟡
— Vale lembrar que, na partida que encerra sua participação nas eliminatórias, o Brasil joga por nada. Absolutamente nada! A seleção está classificada para a Copa desde junho.
⚪ Real Madrid ⚔️ Barcelona 🔵🔴
— Enquanto Vini Jr, Rodrygo e Militão descansam em Madri, Ancelotti pressiona Raphinha, que treinou entre os titulares que jogarão a 4,1 mil metros de altitude em El Alto. Um escândalo vai tomando forma.
— O "dois pesos, duas medidas" de Carletto entre "seu" Real Madrid e o Barça nesta Data Fifa é clamoroso. Enquanto o trio merengue Vini Jr., Rodrygo e Militão ficou descansando na capital espanhola, Raphinha — que tem o mesmo status de Vini na Seleção —, teve que cruzar o Atlântico para participar de dois jogos sem qualquer valor, sendo titular em ambos.
