Poucos atacantes brasileiros tiveram uma carreira internacional tão sólida, produtiva e constante quanto Sonny Anderson. Antes de se tornar ídolo na França e viver grande fase no Barcelona, o jogador precisou superar um início difícil no Vasco, ainda muito jovem, até amadurecer na Europa. A transição de promessa a goleador consolidado foi construída ao longo de passagens marcantes por Servette, Monaco, Lyon e Villarreal, sempre com a mesma característica: eficiência extrema na área e qualidade técnica acima da média. O Lance! te conta por onde anda Sonny Anderson.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nascido em Goiatuba, Goiás, Sonny deixou o Brasil cedo, mas nunca se distanciou da admiração dos torcedores brasileiros, especialmente após se tornar um dos mais respeitados atacantes da Ligue 1. Em Monaco e principalmente no Lyon, ele escreveu alguns dos capítulos mais importantes de sua trajetória, acumulando títulos, artilharias e a reputação de ser um dos centroavantes mais completos da Europa na virada dos anos 1990 para os 2000.

Sua passagem pelo Barcelona também marcou época, mesmo competindo por espaço com nomes como Luis Enrique e Patrick Kluivert. Ainda assim, conseguiu números consistentes, gols decisivos e participação direta na conquista de títulos importantes. O respeito conquistado no futebol europeu abriu portas não apenas para trabalhos posteriores em clubes, como também para uma carreira midiática sólida após pendurar as chuteiras.

continua após a publicidade

A última fase da trajetória de Sonny como jogador incluiu experiências no Catar, onde manteve alto nível de desempenho, e posteriormente o retorno ao Lyon para atuar como auxiliar técnico e treinador de atacantes. Após encerrar a carreira nos gramados, o ex-atacante consolidou nova fase profissional longe das quatro linhas, mas mantendo forte ligação com o esporte. Hoje, aos 55 anos, ele segue na Europa e permanece figura constante no noticiário esportivo, seja como comentarista, em eventos, entrevistas ou projetos pessoais ligados ao futebol.

Por onde anda Sonny Anderson?

Após uma carreira marcada por gols e conquistas, Sonny Anderson (@sonnyandersonofficiel) vive hoje na França, país onde se tornou ídolo e consolidou seu nome na história do futebol europeu. Ele se estabeleceu no país desde o fim dos anos 1990, quando vestiu as camisas de Monaco e Lyon, e nunca mais se desvinculou definitivamente do futebol francês. Sua identificação com o país é tão forte que até hoje ele é reconhecido como uma das maiores referências de estrangeiros da história da Ligue 1.

continua após a publicidade

Atualmente, Sonny trabalha como comentarista esportivo do canal internacional beIN Sports, onde participa de transmissões, mesas redondas e programas especiais sobre futebol europeu. Sua análise é considerada equilibrada, técnica e muito bem fundamentada, o que lhe garantiu espaço permanente entre os principais nomes da emissora. Além da televisão, Sonny também produz conteúdos para redes sociais e participa de eventos da CBF e da Ligue 1, mantendo presença ativa em duas das ligas mais acompanhadas do mundo pelos fãs brasileiros.

Ao mesmo tempo, Sonny segue envolvido com projetos relacionados ao futebol, incluindo consultoria e participação em iniciativas de gestão e parcerias esportivas. Em várias ocasiões, ele também atua como embaixador informal de clubes franceses, especialmente Lyon e Monaco, participando de ações promocionais, entrevistas oficiais e eventos comemorativos. Sua relação com o Lyon, aliás, segue extremamente forte: ele é lembrado como um dos maiores atacantes da história do clube, tendo marcado 71 gols em 110 partidas pela equipe que dominou o futebol francês no início dos anos 2000.

Sonny também mantém uma presença ativa nas redes sociais, onde divulga trabalhos, comenta partidas e interage com fãs. Sua conta oficial apresenta referências claras à sua vida atual: a ligação com o futebol francês (especialmente Lyon e beIN Sports), parcerias profissionais e a forte conexão com sua trajetória esportiva. Sempre elegante e discreto, o ex-atacante é apontado por colegas como um dos atletas mais profissionais e dedicados da geração que brilhou nos anos 1990 e 2000.

Além de sua atuação midiática, Sonny ocasionalmente participa de eventos corporativos e de iniciativas de treinamento e mentoria para jovens atacantes. Sua experiência como finalizador, acumulada em mais de 450 jogos profissionais e 230 gols marcados, faz dele um nome frequentemente requisitado para compartilhar conhecimentos técnicos sobre movimentação, leitura de jogo e posicionamento ofensivo. Embora não tenha seguido carreira longa como treinador — sua única experiência foi no Neuchâtel Xamax, em 2011 — ele ainda é uma figura respeitada por dirigentes, ex-companheiros e treinadores do futebol europeu.

Com vida estável na Europa, Sonny Anderson mantém o Brasil como referência afetiva, mas sua rotina está totalmente ligada ao futebol francês e ao trabalho em mídia esportiva. A carreira sólida, o profissionalismo e o enorme respeito conquistado dentro e fora de campo tornam o ex-atacante um dos exemplos mais equilibrados de transição pós-aposentadoria: sem escândalos, discreto e sempre associado ao jogo que o consagrou. Quase duas décadas após pendurar as chuteiras, Sonny segue relevante, presente e admirado por gerações de torcedores que o viram brilhar no Vasco, no Barcelona e especialmente no Lyon.

Clubes da carreira