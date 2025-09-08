Ancelotti lamenta cortes na Seleção, mas exalta oportunidades

TERESÓPOLIS - O técnico Carlo Ancelotti precisou fazer cinco cortes nesta Data Fifa em relação à lista de convocados que havia anunciado no fim do mês passado. Alex Sandro (Flamengo), Vanderson (Monaco), Joelinton (Newcastle) e Matheus Cunha (Manchester United) nem chegaram a se apresentar, enquanto Kaio Jorge se machucou na vitória por 3 a 0 sobre Chile, na quinta-feira (4). Além deles, o técnico perdeu Casemiro para o jogo com a Bolívia, por estar suspenso. Apesar disso, o treinador da Seleção viu um lado positivo com as mudanças.

continua após a publicidade

➡️Brasil se despede da Granja e vai à Bolívia sem medo da altitude

— Sinto muito pelas lesões, obviamente. Sempre sentimos muito, como com o Kaio Jorge… Agora ele pode se recuperar e pronto. Mas não mudou a nossa ideia de jogo. Como eu disse, conheci os novos jogadores e suas características — declarou Ancelotti nesta segunda-feira (8), durante entrevista na Granja Comary, em Teresópolis.

O técnico deixou escapar, inclusive, que dará chances ao volante Jean Lucas nesta terça-feira (9), quando o Brasil fará a última partida pelas Eliminatórias, diante da Bolívia, fora de casa. O jogador do Bahia ficou de fora da relação no jogo com o Chile, no Maracanã, porque a Seleção tinha um jogador a mais do que o permitido para compor o banco.

continua após a publicidade

— Trabalhamos com o Jean Lucas, gostei dele, do seu caráter, do seu carinho, da sua vontade. O que acontece é que amanhã (terça) eu posso lhe dar minutos. Ele está muito bem (nos treinos) — comentou o técnico da Seleção Brasileira.

Ancelotti elogia Douglas Santos e Luiz Henrique

Carlo Ancelotti disse que espera um jogo diferente por causa dos efeitos da altitude. Ele fará mudanças no time que irá a campo, mas deu poucos indicativos de quais serão.

continua após a publicidade

O treinador ainda exaltou o período na Granja Comary e a estreia de alguns jogadores sob seu comando.

— Não conhecia Douglas Santos. Ele fez uma grande partida contra o Chile. Gostei muito do Luiz Henrique quando entrou. Então, o objetivo era, obviamente, ganhar o jogo e também conhecer os jogadores. E o objetivo foi cumprido nesse sentido.